شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء لأهل غزة وفلسطين والقدس بالنصر.. اللهم انصر ضعفهم ورد إلينا المسجد الأقصى ردًا جميلًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعتبر دعاء لأهل غزة وفلسطين والقدس بالنصر، من أكثر ما يهم الأمة العربية والإسلامية في الوقت الحالي، وذلك بعد تعرض أخواتنا المسلمين في غزة للقصف المستمر من جانب قوات الاحتلال، وهو ما أسفر عن وقوع آلاف الشهداء والمصابين، لهذا يعد الدعاء أفضل وسيلة يمكن أن نقدمها لهم، لأن من شأن ترديد دعاء لأهل غزة وفلسطين والقدس بالنصر، مساعدة أبناء فلسطين على تحمل هذا البلاء والخروج منه إلى بر الأمان والسلام، لهذا يبحث ملايين المسلمين عن دعاء لأهل غزة وفلسطين والقدس بالنصر.

ويقدم موقع القاهرة 24، كافة الأخبار والخدمات التي تهم المتابعين في مختلف المجالات، لذا سوف نستعرض لكم فيما يلي، دعاء لأهل غزة وفلسطين والقدس بالنصر، ليشمل كلًا من دعاء لفلسطين يوم الجمعة، ودعاء لنصر فلسطين، بالإضافة إلى دعاء للفلسطينيين.

دعاء لأهل غزة وفلسطين والقدس بالنصر

يعد دعاء لأهل غزة وفلسطين والقدس بالنصر "اللهم انصر ضعفهم ورد إلينا المسجد الأقصى ردًا جميلًا"، من أجمل ما يقال ضمن دعاء لنصر فلسطين، حيث مطالبة الله سبحانه وتعالي بنصر الفلسطينيين على الاحتلال الإسرائيلي، واسترداد المسجد الأقصى للمسلمين الذي هو حق مشروع لهم في كل الديانات، كما أن الدعاء بنصرة المظلوم والضعيف مناسب لهذه الظروف التي يعاني منها أهل غزة وفلسطين والقدس، لذلك سوف نقدم لكم فيما يلي، دعاء لأهل غزة وفلسطين والقدس بأكثر من صيغة شاملة.

دعاء لأهل غزة وفلسطين والقدس بالنصر

دعاء لأهل غزة وفلسطين والقدس

دعاء لأهل غزة وفلسطين والقدس

دعاء لفلسطين يوم الجمعة

ينال دعاء لفلسطين يوم الجمعة، اهتمامًا كبيرًا من جانب المسلمين حول العالم، حتى باتت مواقع التواصل الاجتماعي ممتلئة بالدعوات المخصصة لنصر فلسطين وأهلها، وبما أن يوم الجمعة هو من الأيام التي خصها الله عز وجل بالدعاء، لابد على كل مسلم في مختلف ساعات يوم الجمعة المباركة، ترديد العبارات التي نذكرها لكم فيما يلي، بشأن دعاء لفلسطين يوم الجمعة.

دعاء يوم الجمعة لفلسطين

دعاء يوم الجمعة لفلسطين

دعاء للفلسطينيين

يستشهد العرب بآيات الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، فيما يخص دعاء للفلسطينيين، فقد أكد المولى عز وجل أن النصر قريب للإسلام والمسلمين في جميع بقاع الأرض، ففي الآية 241 من سورة البقرة (أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ)، لهذا يمكن أن نقول العبارات الآتية، في إطار بحث الملايين عن دعاء للفلسطينيين.