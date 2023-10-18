شكرا لقرائتكم خبر عن الهيل والكركم والزنجبيل..استشاري يحذر من خطورة تناول أقل من نصف ملعقة يومياً من هذه التوابل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر استشاري التغذية الدكتور عبدالعزيز العثمان من تناول الكركم والهيل بكميات كبيرة لأنه قد يضر بصحة الإنسان وخاصة كبار السن واكد أن تناول كمية كبيرة من الهيل يمكن أن يحولها إلى مادة سامة.

وقال في لقاء له مع برنامج 120 عبر قناة الإخبارية:” إن الكركم مادة مفيدة تحوي مضادات أكسدة بما يقرب من 60 مضاد أكسدة”

وأشار إلى أنه يمكن اعتبارها مادة طبية أكثر من كونها مادة غذائية

ولفت إلى أنه على الرغم من فوائد الكركم والهيل. إلا أنه لا ينبغي استخدامهما في أكثر من 4 جرامات حتى لا تترجم فوائدهما إلى أضرار صحية خطيرة.

وأوضح: “الهيل والكركمآآ أو الزنجبيل يحتوا على مواد مركزة عالية جداً، والتي تؤثر على التهابات المعدة والقرحات. وتؤثر على ارتفاع الضغط وقد تخفض مستوى السكر في الدم بشكل كبير كما تؤثر على الجهاز التنفسي والعصبي”.

واستطرد: “تناول الهيل بشكل كبير يؤثر على حرقان المعدة. بل إن تناول 2 جرام فقط وهو أقل من نصف المعلقة يومياً يسبب مخاطر كبيرة خاصة لكبار السن، ولمن يعانون من التهابات في المرئ والمعدة واحذر من تناول كمية كبيرة منه”.

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