اعد شبابك بملعقة من هذا المكون وتخلص نهائياً من شيب الشعر المبكر بدون صبغات كيميائية مضرة

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عدن - ياسمين التهامي - كثير من الأشخاص تظهر لديه أعراض كبر السن في سن مبكر ، حيث ظهور بعض من الشعر الأبيض بجانب الشعر الأسود ، وذلك يقلق الكثيرين وخصوصا النساء لذا يقوم البعض بالبحث عن طرق طبيعية لعلاج شيب الشعر وذلك لأن صبغات الشعر من الممكن أن تضر بجذور الشعر ، لذا سنقوم بعرض بعض طرق علاج الشيب بإستخدام الشاي في هذا المقال .
علاج الشيب بالشاي يستخدم الشاي في علاج الشيب حيث يعمل على تغيير لون الشعر إلى طبيعته في وقت قصير ، واليك بعض طرق علاج الشيب بالشاي وهي كلاتي علاج الشيب بالشاي الاخضر والملح يمكن استخدام الشاي الأخضر ، والملح في التخلص من لون الشعر الأبيض ، واليك الطريقة فيما يلي :
المكونات :
• ثلاث ملاعق كبيرة من ملح الطعام الخشن .
• ثلاث ملاعق كبيرة مملوءة بالشاي الاخضر .
• ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند .
• ثلاث ملاعق من عصير الليمون الطازج .
• طبق معدني لوضعه على النار .
الطريقة
قومي بوضع الطبق المعدني على نار هادئة ، وضعي به زيت جوز الهند وقومي بتذويبه جيدا . أضيفي الشاي الأخضر إلى زيت جوز الهند
– قومي بمزج ملح الطعام بيم .
• قلبي جيدا ، ثم ضعي عصير الليمون الطازج وقلبي جيداً .
• اتركي الخليط ليبرد .
ه قومي بتقسيم شعرك إلى أجزاء .
• استخدمي فرشاة صغيرة ، لتوزيع الخليط على شعرك .. •اتركي الخليط على شعرك لمدة اربعين دقيقة ، بعد تغطية رأسك بكيس من البلاستيك .
قومي بغسل شعرك باستخدام الشامبو الخاص بك .
• اشطفي شعرك بالماء الفاتر
• كرري الخلطة مرتين أسبوعيا ، ولاحظي الفرق .
علاج الشيب بالشاي الأسود والملح
يمكن استخدام الشاي الأسود في علاج شيب الشعر ، وأيضاً يعمل على لمعان الشعر ، إليك الطريقة فيما يلي :
المكونات :
• ملعقتان كبيرتان من الشاي الأسود . ملعقتان كبيرتان من ملح الطعام الخشن . كوب من الماء .
● طبق معدني وتوضع على النار .
الطريقة :
• قومي بوضع الطبق المعدني على النار ، وضعي به كوب الماء . أضيفي الشاي الأسود الى الماء الى أن يتم غليانه ، ثم قومي بإضافة ملح الطعام إليه .
• انتظرى حتى يغلي مرة أخرى ، ثم اتركيه ليبرد .
• قومي بسكب الخليط على شعرك مع تدليك الشعر ، و وزعيه على شعرك بأكمله .
• اتركيه لمدة نصف ساعة على شعرك .
• قومي بغسل شعرك بالشامبو الخاص بك .
• اشطفي شعرك بالماء الفاتر .
• كرري ما سبق مرتين أسبوعياً . .
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