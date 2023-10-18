شكرا لقرائتكم خبر عن اعد شبابك بملعقة من هذا المكون وتخلص نهائياً من شيب الشعر المبكر بدون صبغات كيميائية مضرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كثير من الأشخاص تظهر لديه أعراض كبر السن في سن مبكر ، حيث ظهور بعض من الشعر الأبيض بجانب الشعر الأسود ، وذلك يقلق الكثيرين وخصوصا النساء لذا يقوم البعض بالبحث عن طرق طبيعية لعلاج شيب الشعر وذلك لأن صبغات الشعر من الممكن أن تضر بجذور الشعر ، لذا سنقوم بعرض بعض طرق علاج الشيب بإستخدام الشاي في هذا المقال .

علاج الشيب بالشاي يستخدم الشاي في علاج الشيب حيث يعمل على تغيير لون الشعر إلى طبيعته في وقت قصير ، واليك بعض طرق علاج الشيب بالشاي وهي كلاتي علاج الشيب بالشاي الاخضر والملح يمكن استخدام الشاي الأخضر ، والملح في التخلص من لون الشعر الأبيض ، واليك الطريقة فيما يلي :

المكونات :

• ثلاث ملاعق كبيرة من ملح الطعام الخشن .

• ثلاث ملاعق كبيرة مملوءة بالشاي الاخضر .

• ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند .

• ثلاث ملاعق من عصير الليمون الطازج .

• طبق معدني لوضعه على النار .

الطريقة

قومي بوضع الطبق المعدني على نار هادئة ، وضعي به زيت جوز الهند وقومي بتذويبه جيدا . أضيفي الشاي الأخضر إلى زيت جوز الهند

– قومي بمزج ملح الطعام بيم .

• قلبي جيدا ، ثم ضعي عصير الليمون الطازج وقلبي جيداً .

• اتركي الخليط ليبرد .

ه قومي بتقسيم شعرك إلى أجزاء .

• استخدمي فرشاة صغيرة ، لتوزيع الخليط على شعرك .. •اتركي الخليط على شعرك لمدة اربعين دقيقة ، بعد تغطية رأسك بكيس من البلاستيك .

قومي بغسل شعرك باستخدام الشامبو الخاص بك .

• اشطفي شعرك بالماء الفاتر

• كرري الخلطة مرتين أسبوعيا ، ولاحظي الفرق .

علاج الشيب بالشاي الأسود والملح

يمكن استخدام الشاي الأسود في علاج شيب الشعر ، وأيضاً يعمل على لمعان الشعر ، إليك الطريقة فيما يلي :

المكونات :

• ملعقتان كبيرتان من الشاي الأسود . ملعقتان كبيرتان من ملح الطعام الخشن . كوب من الماء .

● طبق معدني وتوضع على النار .

الطريقة :

• قومي بوضع الطبق المعدني على النار ، وضعي به كوب الماء . أضيفي الشاي الأسود الى الماء الى أن يتم غليانه ، ثم قومي بإضافة ملح الطعام إليه .

• انتظرى حتى يغلي مرة أخرى ، ثم اتركيه ليبرد .

• قومي بسكب الخليط على شعرك مع تدليك الشعر ، و وزعيه على شعرك بأكمله .

• اتركيه لمدة نصف ساعة على شعرك .

• قومي بغسل شعرك بالشامبو الخاص بك .

• اشطفي شعرك بالماء الفاتر .

• كرري ما سبق مرتين أسبوعياً . .