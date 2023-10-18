شكرا لقرائتكم خبر عن وداعاً لـ شعر الأبيض .. بملعقة فازلين تخلصي من الشعر الأبيض والشيب نهائيا بدون صبغات كيميائية في دقائق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعد الفازلين الحل الامثل للقضاء على شيب الشعر تعتبر وصفة وخلطة ناجحة في تخليص الشعر من أي أجزاء من الشعر قد تكون بيضاء.

وتعطي مظهر غير متناسق للشعر، وعلى نحو من الإيضاح والتفصيل نتعرف على خليط الفازلين والذي ييسر من تلوين الشعر بالصبغ الطبيعي المناسب والذي يتلاءم مع بقية أجزاء خصلات الشعر، كما أن تلك الوصفة الفعالة في الصبغ للشعر الأبيض تمنح فروة الرأس كل عوامل الصحة والتي تعزز من نمو الشعر من البصيلات وتمنع تقصف الأطراف.

صفة الفازلين للقضاء على شيب الشعر

وصفة الفازلين للقضاء على شيب الشعر تعتبر وصفة مميزة لإزالة الشيب بالاستخدام مع الفازلين.

آ

المكونات

- ملعقتان آ فازلين ملعقة بلسم للشعر.

آ

- ملعقة حنة.

- ملعقة خل.

آ

لهذا الخليط المعزز بالفازلين لإزالة الشيب؟ من الممكن أن يتم تحضير هذا الخليط بالاستعانة بالمكونات السابقة، والخلط يستدعي أن نحضر وعاء متسع وعميق نقوم فيه بوضع الحناء مع الفازلين والمزج الجيد لهما ثم نضع باقي المكونات حتى نحصل بشكل سريع على الخليط المعزز لصبغ الشعر بلون ملائم للصبغة الطبيعية الخاصة به.

آ

بعد أن يتم الإعداد للخليط من الممكن أن يوضع على خصلات الشعر بكل سهولة باستعمالنا لفرشاة تكون ناعمة ونوزع الحناء مع الفازلين وبقية المكونات والإبقاء على الخليط مطبق على الشعر مدة تزيد على الساعة فكلما ازداد زمن التطبيق ازدادت فعاليته في الإزالة التامة للشيب.

آ

الاستمرار لمدة حوالي شهر في التطبيق لتركيبة مكونات الخليط حيث أنها تعمل على محو أثر بياض الشعر وجعله بالمظهر الأفضل والأكثر تناسق وتناغم كما أن التركيبة منعمة للشعر وتزيد من انسيابيته ونموه بشكل أفضل وهي من أهم ميزات تطبيقه.