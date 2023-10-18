اليمن.. وقفات ومظاهرات غاضبة تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين بغزة

المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت عدد من المدن اليمنية، اليوم الأربعاء، وقفات احتجاجية وتظاهرات حاشدة شارك فيها الألاف للتنديد بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء فلسطين.



واحتشد الآلاف من المواطنين في شارع جمال وسط المدينة في مظاهرة غاضبة للتنديد بالقصف الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة وادى إلى سقوط المئات بين شهيد وجريح.



ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات تؤكد التضامن والوقوف مع الشعب الفلسطيني في نضاله وحقه في الدفاع عن نفسه وإقامة دولته وعاصمتها القدس، منددين بالمجازرالإرهابية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بقطاع غزة.



وطالب المحتجون الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي الى وقف هذه حرب الابادة والتهجير القسري لإخواننا في فلسطين والضغط لإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية لإنقاذ ملايين المحاصرين تحت القصف الإسرائيلي.



كما طالبوا بمحاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي بجرائم الحرب والابادة الجماعية التي تتعارض مع قوانين حقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية بشأن حماية المدنيين والمستشفيات والمنشآت المدنية وعدم استهدافها.

كما نظم طلاب جامعة وقفة احتجاجية تنديدا بالجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي بقصف مستشفى المعمداني في مدينة غزة وراح ضحيتها 500 شهيد على الأقل.





وكانت نقابة نقابة المحامين اليمنيين في تعز نظمت صباح اليوم، وقفة احتجاجية تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وللتنديد بالمجازر الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان قطاع غزة، وآخرها استهداف المستشفى المعمداني الذي خلف أكثر من 500 شهيد.



وأكدت النقابة تضامنها وتأييدها ودعمها الكامل للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وكل مدن فلسطين على حقهم المشروع في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بكل الطرق المشروعة.



كما نظمت نقابة المحامين اليمنيين بمدينة مأرب وقفة تضامنية مع أبناء شعب فلسطين، وتنديداً بالمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بغزة، واخرها القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني.



واعتبرت النقابة، ما يرتكبه الكيان الصهيوني من جرائم بحق أبناء فلسطين في الضفة وغزة، وقصفه المتواصل مستهدفاً المدنيين من أطفال ونساء ومسنين في غزة ومنع دخول المساعدات لقطاع غزة، جرائم ضد الإنسانية ومخالفة للمواثيق والشرائع الدولية.



ولفت البيان إلى أن كل تلك الجرائم الصهيوني تأتي بدعم من أمريكا وبريطانيا، مطالبا أحرار العالم ومنظمات حقوق الإنسان باتخاذ مواقف علنية وصريحة والضغط على المجتمع الدولي لسرعة إيقاف الابادة الجماعية الذي يتعرض لها سكان غزة من قبل القوات الصهيونية المدعومة من حكومات امريكا وبريطانيا وفرنسا.



ودعا البيان دول الجوار لفتح المعابر الحدودية مع عزة لتسهيل سرعة مرور الإغاثة الإنسانية من الدواء والغذاء والوقود. كما اتحاد المحامين العرب لسرعة تكليف فريق قانوني لملاحقة قيادة الكيان الصهيوني المغتصب عن جرائمه ضد الإنسانية



وكانت جمعية الهلال الأحمر اليمني قد نظمت وقفات احتجاجية في محافظات شبوة وحضرموت ولحج وتعز والضالع، مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي للطواقم الإسعافية والمستشفيات في قطاع غزة .



وعبر المحتجون عن تنديدهم بجرائم الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بوقف عدوانه على الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن استهداف طواقم الإسعاف والمستشفيات جريمة حرب صريحة وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ويجب تقديم مرتكبيها لمحكمة العدل الدولية لينالوا جزاءهم الرادع .

