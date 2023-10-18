نوري كعبك وخليه قشطة بالفازلين هيزيل القشور والجلد الميت المتراكم لكعب أكثر نعومة خلال دقائق

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عدن - ياسمين التهامي - هناك طرق عديدة لعلاج تشقق القدمين والمحافظة على نعومتها ونظافتها، من أبرزها استخدام الفازلين كمرطب طبيعي فعال، فالفازلين يحتوي على مواد شمعية تساعد على إعادة النعومة للقدمين الجافة والمتشققة، كما يفضل استخدام الفازلين الطبيعي غير المعطر لتجنب حدوث تهيج، ومن المهم غسل القدمين جيداً وتجفيفها قبل وضع الفازلين، وفي هذا المقال سنوضح طريقة عمل خلطة الفازلين لعلاج تشققات القدمين. مكونات عمل خلطة الفازلين لعلاج تشققات القدمين المكونات المطلوبة: طريقة التحضير والاستخدام: خلطة الفازلين والملح لعلاج تشققات القدمين المكونات: طريقة التحضير والاستخدام: مقشر القدمين بالفازلين يمكن صنع مقشر طبيعي للقدمين من خلال استخدام مكونات بسيطة متوفرة في المنزل:-

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