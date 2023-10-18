شكرا لقرائتكم خبر عن خليكي ست بيت شاطرة واعملي الكب كيك بطريقة صحية ومناسبة للأطفال لوضعها في اللانش بوكس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الكب كيك من الحلويات المحببة لجميع أفراد الأسرة سواء من الصغار أو من الكبار فهي تجذب بطعمها الشهي الجميع، وخاصة الأطفال ومن الممكن الاستعانة بها بدلاً من السندوتشات لوضعها في اللانش بوكس للأطفال عند ذهابهم للمدرسة فهي مغذية أكثر لاحتوائها على عناصر غذائية متعددة.

طريقة عمل كب كيك بالتمر والهيل

المكونات:



حوالي كوب ونصف من التمر منزوع النوى.

كوب ونصف زبدة أو أي زيت نباتي جيد.

ملء ملعقة كبيرة من الهيل المطحون ناعم.

ملء كوب من جوز الهند.

ملعقة واحدة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

ملعقة كبيرة بكينج بودر.

6 بيضات.

كيلو الا ربع من الدقيق الابيض.

سكر بني مطحون بمقدار كوب ونصف.

2 كوب ماء دافئ.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة ونصف قرفة بودر.

ملعقة فانيليا صغيرة.

طريقة التحضير

أولاً: يجب تسخين الفرن لدرجة حرارة تصل ل مائة وثمانين درجة مئوية.

ثم نقوم بخلط كل من جوز الهند والتمر في الخلاط أو الهاند بلندر حتى نحصل على خليط متجانس.



بعد نخل كمية الدقيق نضيف اليه كل من القرفة البيكنج بودر والهيل البودر وبيكربونات الصوديوم وذرة الملح ونقوم بالتقليب جيداً حتى تمتزج المكونات.

في وعاء أخر نقوم بخفق البيض ونضيف الفانيليا، ويتم الخفق بالمضرب الكهربائي نضيف مقدار الزيت والماء ونكمل الخفق بطريقة جيدة.

نضيف خليط البيض والفانيليا، ونضيف أيضاً خليط جوز الهند والتمر المخلوط على خليط الدقيق، ونمزج جميع المقادير جيداً للحصول على عجينة الكيك.

نجهز أكواب الكب كيك ونقوم بوضع مقادير مناسبة في تلك الأكواب بما يسمح بانتفاخ الكيك.

نضع الاكواب في الفرن لحوالي نص الساعة ونخرجها بعد ذلك ويتم تركها الى أن تبرد وبالهنا والشفا.

وصفة الكب الكيك بالحليب

المكونات:

دقيق أبيض بمقدار كوب وربع.

نصف كوب من السكر الأبيض البودر.

فانيليا سائلة بمقدار ملعقة صغيرة.

ملء ملعقة كبيرة بكينج بودر.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة الغير مجمدة.

مقدار نصف كوب من اللبن.

بيضتان.

طريقة التحضير

درجة الحرارة المناسبة لطهي الكيك هي 180 درجة لذلك يجب تسخين فرن البوتاجاز لتلك الدرجة قبل وضع الكب الكيك.

نخلط بالمضرب الكهربائي كل من البيض والفانيليا والسكر والزبدة الى أن تمتزج المقادير.



نقوم باضافة اللبن الى المزيج السابق ونكمل خفق المكونات.



نضيف البيكنج بودر للدقيق ونضيفهما الى المزيج السابق بالتدرج، ونخلط جميع المقادير معاً لنحصل على عجينة الكيك.

بعد تجهيز أكواب الكب كيك نقوم بوضع كمية مناسبة في كل كوب بما يسمح أيضا بانتفاخ الكيك.

ويتمبعد ذلك وضعها في الفرن وخبزها لمدة نصف ساعة تقريباً.