البحسني: مجلس القيادة أقرّ أسماء وفده المفاوض والتنسيق مع السعودية عال المستوى

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي فرج البحسني، اليوم الأربعاء، عن إقرار المجلس أسماء وفده المفاوض الذي سيجتمع مع الحوثيين في أي محادثات قادمة، لافتا إلى أنه سيتم تطعيم الوفد بكوادر مهنية مختصة.

وأكد البحسني في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط السعودية، أن هناك تنسيق عال بين مجلس القيادة والجانب السعودي في جميع الخطوات التي تدفع باتجاه تحقيق السلام في البلاد.

وأكد البحسني أن جهود تحقيق السلام التي تقودها السعودية وسلطنة عمان مستمرة على قدم وساق، مضيفاً أن خريطة الطريق التي تتم مناقشتها حالياً تحظى بدعم إقليمي ودولي كبيرين.

وأوضح أن أبرز ملامح خريطة الطريق وقف إطلاق النار، وتطبيع الأوضاع، وفتح الطرقات لتيسير أمور المواطنين، وفتح المطارات والموانئ، معبراً عن تفاؤله بتحقيق تقدم في عملية السلام الذي انتهجته الشرعية خدمة للشعب اليمني وليس ضعفاً، على حد تعبيره.

وأثنى البحسني كثيراً على الدور السعودي وخصوصاً دور السفير آل جابر، الذي قال إنه أظهر مرونة كبيرة وخاصة في زيارته صنعاء، وقال: "الآن المملكة قطعت شوطاً وأيضاً عُمان ساعدت في الكثير من الأمور".

ونفى البحسني وجود خلافات بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسة، مؤكدا أن هنالك إجماعاً واتفاقاً كبيرين بين أعضاء المجلس في مختلف القضايا، مشدداً على "ألا مجال أبداً لضعف وحدة مجلس القيادة الرئاسي"، رغم أن "التباين في وجهات النظر لبعض القضايا أمر طبيعي".

وأضاف: "كل قرارات المجلس أخذت بصورة جماعية. صحيح هناك تباين في بعض القضايا وهذا أمر طبيعي، لكن في الأخير نجمع ونصوت على القرارات، يحدث نقاش كبير لكن في الأخير الحكمة بقيادة الرئيس العليمي تجعل من المجلس نموذجاً للقيادة في هذه المرحلة".

وعن الانتقادات التي وتوجه للحكومة قال البحسني إن "الحكومة تعمل في ظروف جداً صعبة ومعقدة واستثنائية، وتخوض حرباً اقتصادية، وجهدها ينصب على توفير الإمكانيات والخدمات؛ من كهرباء ومياه وتعليم وصحة، وتوفير مرتبات الموظفين".

وأضاف: "هذا جهد يحسب لها، لكن هناك هفوات، والشعب يريد أداء أفضل، لذلك نقيّم عمل الحكومة، وتَرِدنا تقارير لأدائها، وكان لدينا اجتماع قبل أيام، ناقشنا الأمر وأعطينا توجيهات لتلافي بعض الثغرات الموجودة في بعض الوزارات".

وفيما يتعلق بالمرتبات، قال البحسني إن "جماعة الحوثي تضع طروحات غير معقولة أو مقبولة في هذا الجانب"، لكن الجهود مستمرة للوصول إلى حلول لهذه المسألة، على حد وصفه.