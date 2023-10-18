وزير الدفاع السعودي يلتقي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي

المنامة - ياسر ابراهيم - التقى وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان مساء اليوم الأربعاء، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بحضور جميع أعضاء المجلس عدا عضو المجلس سلطان العرادة.

وقال الوزير السعودي المسؤول عن الملف اليمني، إن اللقاء تم بموجب توجيهات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وبحث تطورات ومستجدات الشأن اليمني، والجهود المشتركة لدعم مسار السلام في اليمن.

وأكد في تغريدة له على منصة إكس، تشجيع الأطراف اليمنية للتوصُّل إلى حلٍّ سياسي شامل ودائم تحت إشراف الأمم المتحدة، ينهي الأزمة اليمنية، ويحقق الأمن والسلام والتنمية لليمن.

وكان عضو المجلس الرئاسي فرج البحسني قد أعلن أن الحكومة اليمنية استكملت تشكيل وفدها التفاوضي بعد تعثر طويل، دون أن يكشف عن أسمائه، في أحد أهم المؤشرات على تقدم المفاوضات بين السعودية والحوثي.

وزار وفد سعودي يقوده محمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن في أبريل الماضي، بينما زار وفد حوثي الرياض منتصف سبتمبر الماضي، لكن هجوما حوثيا على الحدود السعودية أسفر عن مقتل أربعة جنود من القوات البحرينية أدى لتأخير وتجميد المفاوضات وفق تقارير عدة وتصريحات رسمية من مجلس التعاون الخليجي.

وشهدت الأيام القليلة الماضية لقاءات مكثفة للمبعوث الأممي والمبعوث الأمريكي إلى اليمن للوصول إلى اتفاق هدنة طويل الأمد.