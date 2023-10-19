شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا لجرعات الكيماوي .. عشبة معجزة تقضي على الورم ودواء سحري للسرطان وعدة أمراض مزمنة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعتبر بقلة الرجلة نبتة برية تنمو وسط الحشائش في مزارع الوادي الجديد ولم يتدخل الإنسان في زراعتها وهي من النباتات "الكيميائية" التي تساعد بشكل كبير في قتل السرطان وتقضي نهائياً على الكوليسترول وهي

معروفة أيضًا باسم "البقله أو الفرفحينا"وهي نوع من الأعشاب البرية التي تنبت وحدها في الطبيعة, تحمل موادًا كيميائية وموادًا مخاطية تستخدم في العلاجات الطبية لأخطر الأمراض.علاج السرطان بعشبة الرجلة بقلة الرجلة اشبه إلى حد كبير في نبتها عرش البطيخ بأوراق صغيرة وعريضة وسميكةبذات الوقت وتؤكل نيئة أو تخرط مثل الملوخية والسبانخ وتطبخ وتؤكل بالعيش، وتكثر الرجلة أو البقلة في حقول الوادي الجديد والتي

تنبت في فصل الصيف بشكل عشوائي وتمنع الإصابة بتصلب الشرايين وبأمراض القلب والسرطان.كما أنها معروفة في الطب الصيني التقليدي ويتم من خلالها مداواة الكثير من الأمراض الخطيرة.فوائد الرجلة يقول

المهندس بخيت عبد السلام مدير الإدارة الزراعية ببلاط ، أن البقلة نبات خضري ينبت "عشوائيا "دون زراعته ويكثر الطلب عليه لما له من فوائد عجيبة ومفيدة للإنسان بعد دراستها ومنها منع التهابات الجهاز الهضمي والقرحة، وطرد الديدان الحلقية من الجسم، وتعزز ليونة المعدة والإسهال البسيط، وإيقاف التقيؤ والوحام، وعلاج الثآليل وإيقاف نزيف الدم، وعلاج الصداع والحمىوأوضح مدير الإدارة الزراعية أن أحد الكيميائيين اجري دراسة على تأثير البقلة أو الرجلة على مستويات الدهون في الدم حتى توصلوا إلى تعميم فائدة البقلة في خفض نسبة الدهون ومستويات الكوليسترول الضار (LDL) بنسبة عالية وأيضًا الدهون الثلاثية.