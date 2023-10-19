شكرا لقرائتكم خبر عن القرنفل مع القهوة كنز رباني لايمكن التخلي عنه..تصبغ وتعالج الشيب في أقل من ساعة لكن بهذه الطريقة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقدم اليوم لكل زوار موقعنا الكرام بعض من الوصفات الطبيعية التي تساعد بشكل كبير على تغطية الشيب الذي يصيب الشعر في وقتا مبكراً، حيث يعاني الكثير من السيدات والرجال من ظهور الشعر الأبيض في عمر الثلاثينات ويسمي بالشيب المبكر، ويسعي بعضهم باتباع عدد من الكريمات لحل تلك المشكلة ولكن لن نجد اغلبها تأتي بالنفع، فربما مع تكرار استخدامها تزيد من حجم المشكلة كونها يتم إعدادها من خلال مجموعة من المواد الكيميائية وذلك بعكس الوصفات الطبيعية تماماً فهي تتكون من الأعشاب والزيوت والمواد الطبيعية التي تغذي الشعر ولا تتسبب بأي شكل من الأضرار عليه، وبالسطور التالية نتناول بعض من الوصفات التي تعمل على صبغ الشيب لفترة طويلة من الزمن قد تصل لاسابيع.

صبغ الشيب العنيد يمكن صبغ شيب الشعر العنيد بوصفة القهوة والكاكاو التي تقدم لكي لون بني لامع بعدد من الخطوات البسيطة وهي وضع خمس ملاعق كبيرة من القهوة علي مع خمس ملاعق كبيرة من الكاكاو في لتر من الماء وتوضع المكونات في وعاء وترفع على النار وتترك لمدة خمس دقائق حتى تصل لمرحلة الغليان ثم تترك على جانب حتى تبرد قليلا ومن ثم تصفى وتوضع فى بخاخة وتوزع على الشعر بأكمله، ثم يلف الشعر ويغطى بكيس بلاستيك ويترك حتى مرور أربع ساعات على الأقل قبل ان يشطف الشعر بالماء الفاتر ينبغي المواظبة علي الوصفة مرة كل اسبوع الحفاظ على درجة اللون.

خلطة القرنفل للشيب تعتبر وصفة القرنفل من أفضل الوصفات الطبيعية التي تعمل سريعا على اخفاء الشيب من خلال نصف كوب من زيت القرنفل مع نصف كوب من زيت السمسم مع نصف كوب من زيت الخردل مع نصف كوب من زيت الزيتون ونصف كوب من كريم مرطب وتمزج جميع المكونات معا جيدا ثم يدلك بها فروه الرأس ويغطى الشعر لمدة ساعة على الأقل، ثم يشطف الشعر بالماء الفاتر تكرر الوصفة أو مرة من كل اسبوع للوصول إلى نتيجة مذهلة، مع الحرص على اتباعه تلك الخلطة لمدة ثلاثة أشهر.

عصير البرتقال لصبغ الشيب باللون البرتقالي

عصير البرتقال من أكثر ما يتم استخدامه في صبغ الشعر الأبيض باللون البرتقالي المحمر، حيث يعمل سريعا على تغطيه الشيب دون الحاجه إلى استخدام وصفات أو مكونات أخرى بجانبه، من خلال توزيع كوب كبير من عصير البرتقال على الشعر الأبيض مع التدليك ثم يترك لمدة ثلاث ساعات قبل إن يشطف الشعر بالماء البارد، تكرر العملية مرة من كل أسبوع للحفاظ على اللون.

الشاي الاسود لصبغ الشعر الابيض باللون الاسود الداكن

حين الرغبة في التخلص من الشيب نهائيا بصباغة طبيعية تمنحك لوت ثابت عليكي باستخدام وصفة الشاي الاسود التي تحويل الشعر الابيض إلى اللون الاسود اللامع.

المكونات

كمية من الشاي او سبع اكياس من الشاي الاسود. ماء. الطريقة

نضع كمية الشاي الاسود او الأكياس في لتر من الناء ونتركه على النار حتي يغلي لدقائق. يرفع من على النار ويترك لمدة نصف ساعة حتي يبرد وينقع لزيادة اكتساب اللون. يصفي ويوضع في بخاخة ثم يوزع على الشعر بالكامل. بعد مرور ثلاثة ساعات يشطف الشعر بالماء البارد. الحناء لصبغ الشيب سريعا

تعتبر وصفة الحناءمن الوصفات المذهلة والسريعة التي تمنحك تغكية مثالية لشيب الشعر، حيث تعمل الحناء سريعا على صبغ الشعر الابيض باللون البني الداكن، هذا اللون المميز يمكن الحصول عليه من خلال تحضر كمية مناسبة من الحناء ثم نترك لتر من الماء على النار حتي يصل للغيان ثم نضع كمية الحناء في وعاء ونضيف عليها الماء الدافيء ونمزج المكونات معا جيدا ثم توزع على الشعر ويغطي لمدة ثلاثة ساعات قبل أن تشطف بالماء الفاتر.

عصير الليمون للتخلص من شيب الشعر

مع عصير الليمون ستتخلصين نهائيا من شيب الشعر، حيث يمنحك عصير الليمون تغطية مثالية للشيب، فهو من المكونات الفعللة التي تصبغ الشعر الأبيض باللون الأصفر الفاتح.

المكونات:

كوب كبير من عصير الليمون. نصف كوب من زيت الزيتون.

الطريقة

نخلط العصير مع الزيتون جيدا جدا. يوزع بعد ذلك على الشعر بالكامل. ننتظر حتي مرور ساعتين ثم نعرض الشعر لاشعة الشمس لمدة نثف ساعة على الأقل.

يشطف بعد ذلك بالماء الفاتر. فوائد استخدام الوصفات الطبيعية

الوصفات الطبيعية هي افضل ما يمكن اتباعه لعلاج شيب الشعر والتخلص من الشعر الابيض الذي يغزو الشعر تدريجيا حتي يتسبب بالاحراج للكثبر من السيدات ولرجال، ومن هنا يسعي البعض باتباع الصباغات الكيميائية التي ترهق الشعر وتتسبب في اتلافه وتساقطه تدريجيا، وذلك بعكس الوصفات الطبيعية التي تغذي الشعر من الجذور وتعمل سريعا على صباغته دون آثار جانبية.