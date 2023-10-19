كنز رباني في منزلك..مشروب خارق ذو مفعول سحري يكافح الشيخوخة ويحمي من السكري ويضبط ضغط الدم

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عدن - ياسمين التهامي - يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية . وعندما تتصلب الشرايين وتضيق بسبب ترسبات الكوليسترول والكالسيوم ، يضطر القلب إلى الضغط بقوة أكبر لضخ الدم .

ويعد عصير الكرفس مصدرا جيدا للفيتامينات A و B و C و K ويتكون من مزيج من المواد الكيميائية النباتية ومضادات الأكسدة التي تساعد بشكل كبير في ترويض الالتهاب .

وعلى الرغم من أن البحث في الفوائد الصحية للكرفس لا يزال محدودا ، أوضحت ليبرتي ميلز ، خبيرة التغذية ، كيف يمكن أن يساعدنا هذا الطعام الفائق في العيش لفترة أطول .

ضغط الدم يحتوي الكرفس على مستويات عالية من الكومارين ، وهو مركب يمكن أن يساعد في تقليل عدد هرمونات التوتر في الجسم ، وتقليل أعراض ارتفاع ضغط الدم وأوضحت ليبرتي : " ربما تعود الادعاءات الشائعة المضادة للالتهابات من عصر الكرفس إلى احتوائه على أحد مضادات الأكسدة التي تسمى الكومارين ، والتي تعزز نشاط خلايا الدم البيضاء الضرورية للحفاظ على نظام المناعة وصحته ، وعلاوة على ذلك ، يمكن لمادة كيميائية صوتية تسمى الفثاليدات ، إرخاء أنسجة جدران الشرايين وتقليل ضغط الدم ، وعندما يرتفع ضغط الدم ، فإنك تضع ضغطا على جميع أعضائك ، ويمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب والنوبات القلبية ، لذلك من الجيد دائما الحفاظ عليه في النطاق الصحي .

ووجدت العديد من الدراسات أن مستخلص بذور الكرفس قد تخفض ضغط الدم عن طريق الحد من تراكم الترسبات الدهنية في الشرايين " .

الكوليسترول يمكن أن يعمل نفس للركب للسؤول عن خفص ضغط الدم على تقليل الكوليسترول عن طريق تضخيم أحماض الستيرويد وإفراز الصفراء .

ومن المعروف أن شرب الكرفس يقاتل من نسبة الكوليسترول الضار بما يصل إلى سبع نقاط ، وذلك بفضل اللادة الكيميائية 3 - n - butyl phthalide . ( 3nB ) وقالت ليبرتي : " يعتبر عصير الكرفس إضافة ممتازة إلى نظام غذائي من تناول " الكوليسترول الجيد على الكوليسترول الضار ، للحفاظ على عيشك حياة صحية " .

وأضافت : " وجدت دراسة أجريت على الفئران أن مستخلص الكرفس يقلل من تركيز الكوليسترول الضار الطبيعي ، ما يساعد على خفض مستويات الكوليسترول " . خصائص مكافحة الشيخوخة شرب عصير الكرفس يمكن أن يحسن نسيج الجلد ، من خلال توفير فوائد مكافحة الشيخوخة من خلال فيتامين K وفيتامين ) وأشارت ليبرتي : " نظرا لأن عصير الكرفس يحتوي على 95 % من الماء ويحتوي على الكتروليتات ، فهو وسيلة ممتازة لترطيب أكبر عضو في الجسم ، الجلد .

والترطيب ضروري ليس فقط لقوام البشرة ، ولكنه يمنحك أيضا توهجا " . ويحتوي كوب واحد من عصير الكرفس على 16 % من الكمية اليومية للوصى بها من فيتامين ) ، وهو أمر ضروري لتخليق الكولاجين ، والكولاجين ضروري لمنح البشرة مظهرا شابا " .

داء السكري يعتبر الكرفس مصدرا جيدا للألياف الغذائية التي قد تساعد في الوقاية من مرض السكري.آ وعلاوة على ذلك ، يحتوي العصير على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض بشكل ملحوظ ، والذي يمكن أن يحافظ على مستويات السكر في الدم الصحية .

ويمكن أن تساعد مضادات الأكسدة والفيتامينات الموجودة في الكرفس في تنظيم ارتفاع السكر في الدم ، وبالتالي زيادة حساسية الإنسولين وتحسين التمثيل الغذائي للجلوكوز ، ولاحظت لبيرني : " لقد وجدت الدراسات أن مستخلص بذور الكرفس الذي يعطي لفتران مصابة بالسكري يحسن مستويات الإنسولين والجلوكور لديهم ، ويقلل أيضا من وزنهم ويزيد من نشاط إنزيم مضادات الأكسدة " .

آثار جانبية على الرغم من أن الكرفس له العديد من الفوائد الصحية ، إلا أن ليبرتي تحذر من أن محتوى الكرفس العالي من الأملاح وفيتامين K ، يمكن أن يتفاعل مع أدوية أخرى . وأوضحت : " يجب على الأشخاص الذين يتناولون أدوية تسبيل الدم توخي الحذر وتغيير مستويات فيتامين K بشكل جذري ، حيث يمكن أن يتداخل مع أدوية مثل الوارفارين ، استشر دائما أخصائيا طبيا قبل اعتماد العصير " .

كما تقترح ليبرتي شرب العصير أول شيء في الصباح على معدة فارغة لجني فوائده ، على الرغم من أن العديد من الأطباء يقولون إنه يمكن الاستفادة من جميع الفوائد إذا شربت عصير الكرفس في أي وقت من اليوم ، حيث أن وفرة الفيتامينات والعادن لن تضيع إذا تناولت العصير في وقت لاحق من اليوم.

المصدر : إكسبريس