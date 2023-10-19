مقتل قيادي في قوات المجلس الانتقالي برصاص مسلحين شرقي أبين

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل قائد في قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء اليوم الأربعاء، باستهداف مركبة عسكرية كان على متنها في مديرية أحور بمحافظة أبين، جنوبي البلاد.

وقالت مصادر محلية، إن مسلحين استهدفوا مركبة تابعة لقائد قوات التدخل السريع التابع لقوات الانتقالي، في مديرية أحور شرق محافظة أبين، وذلك خلال حملة أمنية كان يقودها في المديرية الواقعة على ساحل البحر العربي.

وأضافت المصادر أن تبادلا لإطلاق النار جرى بين الحملة ومسلحين، وأسفر عن مقتل قائد القوات جميل العبدلي، وإصابة عدد من الجنود والمسلحين، دون توفر حصيلة دقيقة.