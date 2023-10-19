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عدن - ياسمين التهامي - بطعم لذيذ..تعرف على طريقة عمل الكريب زي المحلات بمكونات بسيطة في المنزل

عمل الكريب زي المحلات ،من ألذ وأطيب المأكولات التي تبحث كل أم عن طريقة تحضيرها، كما أن طريقة التحضير الخاصة به سلسة للغاية، كذلك أن مكوناته تكون غير مكلفة على الإطلاق، ومن المعروف أن الكريبات من الأطعمة المميزة لدي الكثير عند الخروج ويبحث الكثير حول طريقة عمل الكريب مثل المحلات، كما يحب البعض التنوع بين الاكلات ويفضلون الاكلات الجديدة لذلك سوف نوضح لكم طريقة عجينة الكريب.

طريقة عمل الكريب

الكريب له العديد من الحشوات التي من الممكن أن يتم حشوه بها، كذلك أن مكوناته بسيطة للغاية، وتبحث كل أم عن طريقة إعداده في المنزل، كما تبحث عن المكونات اللازمة لإعداده، ولكي يتم تحضير الكريب بنفس طعم المحلات، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

المكونات

1 كوب من الدقيق

2 ملاعق صغيرة من السكر

نصف ملعقة صغيرة من الملح

1 ونصف كوب من الحليب

2 بيضة

2 ملعقة كبيرة من الزبدة، مذابة

ملعقة صغيرة من الفانيليا

طريقة التحضير

في الحقيقة أن الكريب من أشهى وألذ أنواع المأكولات التي من الممكن أن تتناولها، كما أنه يكون أيضًا من ضمن الأكلات السريعة التي يقوم الأشخاص بشرائها، ومن الممكن تحضير الكريب بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: في وعاء كبير، امزج الدقيق، السكر والملح معًا.

الخطوة الثانية: أضيفي الحليب تدريجياً واخلطي حتى تتكون عجينة سائلة وناعمة.

الخطوة الثالثة: أضيفي البيض واستمري في الخفق حتى تتجانس المكونات.

الخطوة الرابعة: أضيفي الزبدة المذابة وخلاصة الفانيليا، واخلطها جيدًا حتى تمتزج مع العجينة.

الخطوة الخامسة: قومي بتسخين مقلاة على نار متوسطة وادهنيها بقليل من الزبدة.

الخطوة السادسة: اسكبي مقدار 1/4 كوب من العجينة في المقلاة وقومي بتوزيعها بشكل متساوي.

الخطوة السابعة: اتركي الكريب يطهى لمدة 2-3 دقائق حتى يصبح ذهبي اللون، ثم قومي بالتقليب واتركيه لمدة إضافية 1-2 دقيقة.

الخطوة الثامنة: قومي بتكرار الخطوات السابقة حتى تنتهي من كامل العجينة، ومن ثم يمكنك تقديم الكريب مع الحشوة التي تفضلها، مثل الشوكولاتة، الفواكه، العسل أو القشطة، اذا كان حلو، أما بو حادق يتم تقديمه مع الفراخ أو البطاطس وبعض الجبن.