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عدن - ياسمين التهامي - تفقدك 5 كيلو في أسبوعين.. الكشف عن حمية غذائية جديدة دون الشعور بالجوع أو الحرمان من الأكل

تكرت أخصائية قلب تركية تدعى كانان كاراتاي حمية "قرطاي" المعروفة أيضاً باسم نظام "كاراتاي" الغذائي، بعد سنوات من الأبحاث العلمية، وأصبحت منتشرة حول العالم في وقت قصير. حمية قرطاي وانطلقت حمية "قرطاي" في عام 2011 في تركيا، حيث ساهمت شعبيتها الكبيرة ، في انتشارها في العالم بعد سنوات قليلة، خاصة أنها تعد بنتائج سريعة لخسارة الوزن، مع السماح بتناول كميات من الدهون الصحية، ودون الحاجة إلى احتساب عدد السعرات الحرارية. فقدان دائم للوزن وقالت أخصائية التغذية هديل بوسعيد، إن "قرطاي" هي حمية سهلة الاتباع، وفعالة في فقدان الوزن،

حيث تساعد الفرد على فقدان ما يصل إلى 5 كيلوغرامات في غضون أسبوعين، وما يزيد من فعاليتها هو أن الوزن الذي تتم خسارته هو دائم، مشيرة إلى أن من يتبع حمية قرطاي لا يشعر بالجوع، وذلك كون الحمية تهدف إلى التحكم في هرمون "اللبتين" الذي يعمل على تنظيم الشهية والتحكم في الطاقة على المدى الطويل، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية".

وأوضحت بو سعيد طريقة حمية "قرطاي" وهي كالتالي: يمكن تناول أي شيء طالما أنه صحي وغير مُعالج، وذلك دون احتساب السعرات الحرارية. يمكن تناول الكثير من الأطعمة التي تحتوي على دهون الصحية مثل زيت الزيتون، والأطعمة الغنية بالبروتين ومنخفضة الكربوهيدرات مثل اللحوم، والأسماك، والبيض، والحليب، والجبن، والزبادي.

يمكن تناول الدجاج وزيت البندق وزيت الزيتون والزبدة. يمكن تناول الخضراوات النيئة والمطهوة، مع التركيز على السبانخ والبروكلي والبامية والملفوف والفاصوليا الخضراء والبقول مثل العدس والفاصوليا البيضاء. يمكن تناول الفاكهة بكمية معتدلة، أي قطعة واحدة في اليوم على الأكثر مثل التفاح، والفراولة والبرتقال والسفرجل، في حين يمنع تناول فواكه مثل العنب والبطيخ والتين. يمكن تناول الفواكه المجففة التي تحظى بمؤشر سكري منخفض مثل الخوخ، والمشمش. يمكن تناول القهوة التركية والشاي واللبن الطبيعي المصنوع في المنزل أو غير المنكه بالفاكهة. عدم تناول الأطعمة بعد الإفطار لمدة 5 ساعات.

تجنب تناول أي شيء بعد الساعة الثامنة مساءً. تجنب تناول الخبز والبطاطا والأرز والحبوب المطحونة، والأطعمة التي تحتوي على السكر المضاف. طهي الوجبات على درجات حرارة منخفضة لفترات أطول. المداومة على المشي يومياً لمدة 40 دقيقة. تجنب تناول المشروبات الغازية أو الكحولية ومشروبات الدايت والتركيز على شرب الماء. .