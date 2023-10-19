عدن - ياسمين التهامي - قصة يشيب لها الرأس..شاهد: بائعة سعودية تكشف مفاجأة بشأن صاحب المحل الذي تعمل لديه منذ عامين!!

الخميس 19 اكتوبر 2023 الساعة 00:49

روت بائعة سعودية تفاصيل عملها لدى وافد عربي لم تره طوال فترة عملها على مدار عامين.وقالت البائعة لقناة الإخبارية ردا على سؤالها حول من تعمل لديه: ما شفته بالمرة ما أعرف عنه أي شي وانا أتواصل مع مشرف المحل من جنسية عربية.

وقال مراسل الإخبارية عاصم الرشودي: عامان وهي تعمل موظفة لدى وافد من جنسية عربية بلا تأمينات طبية ولم تتعامل في عملها مع أي مواطن سعودي وفي نهاية كل يوم يأتي الوافد لجمع الغلال والأموال وفي نهاية الشهر يقدم لها راتبا زهيدا أما الأرباح فيستحوذ عليها هذا الوافد وما تبقى من فتاة يسكت بها المتستر السعودي الذي لا يكون بالصورة.

ولفت الرشودي إلى أن سوق الفساتين يدر كثير من الأموال لكن تسيطر عليه عمالة وافدة.