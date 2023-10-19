هناك خطورة استغلالهم من الحوثيين.. موقع بريطاني: أزمة المهاجرين الأفارقة تتكشف في اليمن 

المنامة - ياسر ابراهيم - قال موقع بريطاني إنه في 11 سبتمبر 2023، أطلقت السلطات الأمنية اليمنية عملية في عدن لقمع الاشتباكات العنيفة التي أسفرت عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة العديد من الإثيوبيين.

وحسب موقع LSE البريطانية، فقد قال ممثلو حقوق الإنسان من الأورومو إن السبب الرئيسي للاشتباكات هو رفض الحكومة الإثيوبية السماح للمهاجرين من عرقيتي أمهرة وتيغراي بالعودة إلى البلاد. وأشارت إثيوبيا إلى المخاوف الأمنية في تلك المناطق وسمحت فقط لمواطني عرقية الأورومو بالعودة.

وتقدر الأمم المتحدة أن هناك أكثر من 200 ألف مهاجر أفريقي في اليمن، بما في ذلك 43 ألف فرد تقطعت بهم السبل. هؤلاء المهاجرين غير قادرين على مواصلة رحلتهم أو العودة إلى بلدانهم الأصلية ويعيشون في ظروف إنسانية مزرية. وفي الوقت نفسه، يرغب العديد من المهاجرين في العودة إلى بلدانهم الأصلية بعد أن خدعهم المهربون الذين جلبوهم إلى دولة مزقتها الحرب بدلاً من الخليج.

وبدأت الاشتباكات أمام مكتب المنظمة الدولية للهجرة عندما طالب المهاجرون بالعودة إلى إثيوبيا. لقد تقطعت بهم السبل ولم يتمكنوا من مواصلة رحلتهم، ولم يتمكنوا من العودة إلى بلدانهم الأصلية وظلوا عالقين في ظل ظروف إنسانية صعبة للغاية. وقد هاجم الممنوعون من السفر ممثل الهجرة الدولية. وتعرض أحد الحراس للطعن، وردا على ذلك أطلقوا النار على المهاجم، مما أدى إلى وفاته. ثم تصاعدت الاشتباكات وامتدت إلى مناطق أخرى، مما أدى إلى مقتل عشرة أشخاص، من بينهم ستة من الأمهرة، وواحد من تيغراي، وثلاثة من الأورومو.

وكانت الاحتجاجات ضد قرار الحكومة الإثيوبية القاضي بإعادة المهاجرين من مجتمع الأورومو فقط. وقد أعرب مجتمع الأمهرة في عدن، العالق الآن في اليمن، عن مخاوفه بشأن عدم كفاية الخدمات الأساسية في مخيمات اللاجئين حيث يعيشون التوترات المحلية المتزايدة.

وأصبحت منطقة أمهرة الآن مركز صراع مع القوات الفيدرالية، وهو ما يذكرنا بحرب تيغراي. ويشجع المسؤولون الحكوميون من حزب ازدهار الأورومو الذي يتزعمه الرئيس آبي أبناء تيغراي علانية على تسليح أنفسهم ضد الأمهرة، مما يشير إلى الاعتماد على الرد على العنف بمزيد من العنف. وتشهد منطقة أمهرة حالة من عدم الاستقرار المستمر منذ وصول قادتها إلى السلطة في عام 2019، حيث يواجه القادة المتعاقبون من حزب الازدهار تحديات.

وبررت إثيوبيا حرمان مواطنيها من حق العودة من خلال الإشارة إلى المخاوف الأمنية في تلك المناطق، وفضلت السماح فقط للأفراد من عرقية الأورومو، مع عدم وجود حل في الأفق لأي شخص آخر.

وفي الوقت نفسه، أعادت المنظمة الدولية للهجرة ما يقرب من 11000 مهاجر إلى بلدانهم الأصلية من خلال برنامج العودة الطوعية الخاص بها، والذي يهدف إلى دعم المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل من أجل عودة أكثر أمانًا. وتشعر المنظمة الدولية للهجرة بالقلق إزاء الوضع غير المستقر على طول المناطق الحدودية في اليمن، مع استمرار التقارير عن الانتهاكات ضد المهاجرين.

لقد غرق اليمن في أعمال العنف وعدم الاستقرار منذ عام 2014 عندما سيطر المتمردون الحوثيون المتحالفون مع إيران على جزء كبير من البلاد، بما في ذلك العاصمة صنعاء. وقد أدى هذا الصراع إلى واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية التي تعد من صنع الإنسان في العالم، حيث يحتاج أكثر من 23 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية والحماية، وأكثر من 19 مليون شخص معرضون لخطر المجاعة، وفقًا لأحدث تقديرات الأمم المتحدة.

ومع ذلك، فإن بعض المهاجرين يشرعون في هذه الرحلة دون أن يدركوا المخاطر بشكل كامل. ولم يكن سوى 30 في المائة من المهاجرين الإثيوبيين الذين شملهم الاستطلاع في جيبوتي على علم بالحرب الأهلية المستمرة في اليمن.

وفي الوقت نفسه، ادعى نشطاء يمنيون أن الحوثيين أنشأوا معسكرين تدريب لتجنيد المهاجرين الأفارقة، أحدهما في صعدة والآخر في منطقة عبس في حجة على الحدود مع البحر الأحمر. وتأتي هذه الادعاءات جنبا إلى جنب مع الجهود المستمرة التي تبذلها أجهزة الأمن الحوثية لتعقب واعتقال المهاجرين الأفارقة في منطقة صعدة شمال غرب اليمن، مما أدى إلى اختطاف أكثر من 2000 شخص في مناطق مختلفة من المحافظة.

تشير التقارير إلى أن الحوثيين وشبكات التهريب تنقل الأشخاص والقات والسلع غير القانونية إلى البلدان المجاورة. ويُزعم أن الجماعة تكافئ مالياً اللاجئين الأفارقة الذين يشاركون في مثل هذه العمليات وتزودهم بالأسلحة. وتجمع العديد من المسؤولين الحوثيين وأفراد الجالية الصومالية في صنعاء لتقديم العزاء في صلاة الجنازة التي أقيمت على محمد صالح شيخ طاهر، وهو مواطن صومالي فقد حياته أثناء مشاركته في القتال.

وخلال الحفل، أشاد ممثلو الحوثيين بالشجاعة التي أبداها محمد صالح شيخ طاهر، وأعربوا عن امتنانهم لتفانيه في محاربة من يعارض حركتهم. وتزعم تقارير الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن الحوثيين متورطين في اختفاء مئات اللاجئين الأفارقة في الفترة ما بين 1 يناير 2017 ومنتصف 2023 في 17 محافظة.

اليمن ليس الجزء الخطير الوحيد من الخليج بالنسبة للمهاجرين الأفارقة. فقد أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريرًا يفيد بأن حرس الحدود السعوديين أطلقوا النار واستخدموا مقذوفات متفجرة ضد المهاجرين الإثيوبيين، مما أدى إلى مقتل المئات على مدار 15 شهرًا.

في سبتمبر 2023، شرع وفد من الحوثيين في زيارة رسمية إلى الرياض لإجراء محادثات مع المملكة العربية السعودية كانت الأولى من نوعها منذ عام 2014. ويمكن للحل السلمي في اليمن أن يمهد الطريق لحل أكثر شمولاً لأزمة المهاجرين في البلاد.

وحسب الموقع، فإن وقف الأعمال العدائية وإحلال الاستقرار يمكن أن يخلق بيئة مواتية لمعالجة الظروف الإنسانية القاسية التي يواجهها المهاجرون الأفارقة في اليمن، لكن هذا يبدو بعيد المنال.