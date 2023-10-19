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عدن - ياسمين التهامي - العالم الهولندي يطلق تحذير جديد بشأن مصر.. ماذا سيحدث ؟

أصبحت قضية التنبؤ بالزلازل وتأثيرها على مناطق معينة في الآونة الأخيرة، أحد المواضيع المثيرة للاهتمام لدى العديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

واحدًا من العلماء الذين توقعوا هذا هو العالم الهولندي “فرانك هوغربيتس”.

في تغريدة حديثة نشرها هوغربيتس على حسابه على موقع التدوينات القصيرة “إكس”، أشار إلى تقارب الكواكب والقمر في يوم 19 سبتمبر، ومن المتوقع أن يؤدي هذا التقارب إلى نشاط زلزالي أكثر قوة في منطقة ما.

وتابع العالم الهولندي، أنه لا يوجد حتى الآن مؤشر واضح على المناطق الأكثر عرضة للخطر، حتى لم يحدد مكان حدوث الزلزال بمصر بدقة.

من جانبه، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر عن وقوع هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، موضحًا أن الهزة وقعت في الساعة الرابعة والنصف فجرًا في اليوم السابق وشعر بها بعض سكان المحافظات.

وقد وقعت الهزة على بعد 265 كيلومترًا شمال غرب مدينة مطروح في شمال غرب مصر وعلى عمق 13 كيلومترًا، وعلى الرغم من نسبة القوة النسبية للهزة، لم ترد تقارير عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

تعليق عميد المعهد القومي للبحوث الفلكية

أكد الدكتور جاد القاضي، عميد المعهد القومي للبحوث الفلكية السابق، أن البلاد تشهد يوميًا هزات تسجلها وترصدها المحطات الزلزالية، لكنها غير محسوسة ولا يشعر بها المواطنون. وأشار إلى أن الزلازل التي تحدث في الأراضي المصرية عادة ما تكون ضعيفة إلى متوسطة القوة، وأن مناطق شمال وشرق البلاد هي الأكثر عرضة للهزات، ولكنها لا تشعر بها المواطنون.

ووفقًا لهوغربيتس، قد يكون النشاط الزلزالي المحتمل ليس سيئًا للغاية، وحتى الآن ليس لدينا أي مؤشر واضح عن المناطق الأكثر خطورة.

وتظهر هذه التحديات والتعقيدات المرتبطة بتنبؤ الزلازل بشكل عام، فعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل خبراء الزلازل، إلا أنهم يتفقون على أنه لا يمكن التنبؤ بتوقيت حدوث الزلازل على الإطلاق