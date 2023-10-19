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عدن - ياسمين عبدالعظيم - إذا كنت تبحثين عن طريقة طبيعية لتحقيق بشرة مشرقة وجميلة، فإن كريم النشا الكوري يعد خيارا ممتازا ويعرف هذا الكريم بفوائده المدهشة في تفتيح البشرة ومكافحة التصبغات، وكذلك ترطيبها وتحسين ملمسها والأفضل في هذا الكريم هو أنه مصنوع من مكونات طبيعية وصحية تساهم في تعزيز جمال بشرتك بشكل طبيعي وفعال. كريم النشا الكوري المكونات: ملعقة كبيرة من النشا الذرة النقي (نشا الكوري): يفضل استخدام نوعية عالية الجودة من النشا.

قطرات من زيت جوز الهند: يساعد زيت جوز الهند على ترطيب البشرة وتغذيتها.

قطرات من زيت الورد أو زيت اللافندر: تضيف هذه الزيوت عبقا لطيفا وتساعد في تهدئة البشرة. قطرات من عصير الليمون: يساعد عصير الليمون على تفتيح البشرة وتقليل التصبغات. الطريقة: في وعاء صغير، قومي بوضع الملعقة الكبيرة من النشا الكوري.

أضيفي ببطء قطرات من زيت جوز الهند وقومي بالتحريك المستمر حتى الحصول على مزيج ناعم ومتجانس.

بعد ذلك، أضيفي برفق قطرات من زيت الورد أو زيت اللافندر وقطرات من عصير الليمون استمري في التحريك حتى تمتزج جميع المكونات بشكل جيد. يمكنك تخزين الكريم في عبوة نظيفة ومحكمة الإغلاق. كيفية الاستخدام يفضل استخدام هذا الكريم في المساء قبل النوم.

قومي بتنظيف وجهك جيدا قبل استخدام الكريم.

ضعي كمية صغيرة من الكريم على وجهك وقومي بتدليكه بلطف بحركات دائرية لمدة دقيقة أو اثنتين.

اتركي الكريم على وجهك طوال الليل واغسليه في الصباح.

باستخدام كريم النشا الكوري بانتظام، ستلاحظين تحسنا واضحا في بياض وجمال بشرتك بشكل طبيعي وصحي.

تعد كريمات العناية بالبشرة الطبيعية مثل كريم النشا الكوري خيارا رائعا لمن يسعون إلى تحسين جمال بشرتهم بشكل طبيعي وصحي باستخدام المكونات الطبيعية والصحية، يمكنك تجربة تأثيرات إيجابية على بشرتك، من تفتيح البشرة وتقليل التصبغات إلى ترطيبها وتحسين ملمسها. جمالك هيكون رباني.. بكريم النشا الكوري للبياض والجمال للبشرة بمكونات طبيعية تثقي بمصدرها . جمالك هيكون رباني.. بكريم النشا الكوري للبياض والجمال للبشرة بمكونات طبيعية تثقي بمصدرها .

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