شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. ظهور هذه الاعراض في الفم تنبى بحدوث نوبة قلبية قاتلة.. تؤدي الى الوفاة فوراً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - من المتعارف عليه في هذا الزمان ومع كثرة وجود مسببات الامراض مثل الوجبات السريعة والمواد الحافظة التي اصبحت موجودة في كل الاطعمة هو انتشار الامراض ولعل من اكثر الامراض خطورة هي النوبات القلبية ، فإن النوبة القلبية خطر داهم لا يقتصر على كبار السن فقط، فوفقاً للخبراء فإن شرائح عمرية مختلفة يمكن أن تتعرض لهذه الإصابة فجأة، بيد أن الجسم يرسل إشارات تحذيرية قبل الإصابة، وقد تكون علامات التحذير الأولى في الفم

أعراض النوبة القلبية في الفم

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،تسبب النوبة القلبية ألمًا في الصدر وعدم انتظام ضربات القلب والنهجان وضيق التنفس والتعرق البارد فقط، بل تشمل أعراضها أيضًا علامات تحذيرية تظهر في الفم ومنها:-1- حموضة الفم

إذا لاحظت أن لعابك يميل إلى الطعم الحامض، عليك الذهاب فورًا إلى الطبيب، لأن حموضة الفم قد تكون دليلًا على اقتراب إصابتك بالنوبة القلبية.2- رائحة الفم الكريهة

رائحة الفم الكريهة قد تشير إلى الإصابة بالنوبة القلبية، خاصةً إذا كان يعاني المريض أيضًا من:

احمرار اللثة.

تورم اللثة.

نزيف اللثة.

فقدان الأسنان.علاقة بين صحة القلب والفم

غالباً ما تكون التغييرات في الفم علامة تحذير ، فهو المكان الذي تظهر فيه الإشارات الأولى، غير الواضحة في الغالب من الجسم، والتي قد تعتبر نذيراً سيئاً لسرطان الفم. ولكن من الممكن أيضاً أن تشير إلى زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية ، تتأثر صحة القلب سلبًا بسبب الفم، نتيجة للبكتيريا التي تنمو وتتكاثر بداخله عند إهمال نظافة الأسنان، حيث يمكن أن تنتقل إليه عبر مجرى الدم، مما يعرض الأوعية الدموية لخطر الالتهاب والشرايين للتصلب، ومن ثم تحدث الإصابة بالنوبة القلبية.