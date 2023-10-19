شكرا لقرائتكم خبر عن "بصله فقط ومسمار".. تخلصي من الناموس والهاموش والذباب بلا عودة نهائي مش هتخطر علي بالك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعتبر فصل الصيف بيئة ملائمة لإنتشار الحشرات مثل الذباب والناموس لأنهم يعيشون في الجو الحار أنا في الشتاء فنلاحظ إختفائهم بسبب برودة الجو، فلذلك يعتبر الصيف موسم التكاثر لديهم، فلذلك يتواجدون بكثرة في المنزل مما يسبب ضيق الناس من منازلهم، ولكنهم يلجأون للتخلص من هذه الحشرات بشراء المبيدات الخاصة بالقضاء على الحشرات الطائرة والزاحفة، لكن هذه المبيدات تسبب كتمة نفس وأمراض كثيرة مضرة للإنسان لأنها عبارة عن مواد كيميائية ضارة، من خلال السطور التالية سنقدم لكم أفضل الطرق الطبيعية للتخلص من الناموس والحشرات الطائرة بدون مواد كيميائية.

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كيفية التخلص من الناموس والحشرات بالبصل

بسبب كثرة انتشار الناموس والحشرات في الصيف يسعى الناس للوصول إلى حل للقضاء القطعي دون رجعة الناموس والحشرات في المنزل بوصفات طبيعية من أهمها:



● البصل في القضاء على الحشرات والناموس يعد البصل من أهم الوصفات الطبيعية لأنها يتميز برائحة نفاذة تجعله يصلح للإستخدام في طرد الحشرات والناموس، توجد طريقة سهلة وسريعة للبصل في طرد الحشرات والناموس نقوم بتحضير بصل متوسطة الحجم ونجهزها للإستخدام ، ثم نضع البصل في كوب ونحضر ورق ألمونيوم ونقوم بتغطية الكوب جيداً ونحضر دبوس أو خلة أسنان ونقوم بعمل فتحات صغيرة لكي تخرج رائحة البصل النفاذة منها التي تعمل على طرد الناموس والحشرات من المنزل، بطريقة طبيعية دون اللجوء إلى المواد الكيميائية الضارة.



عند تطبيق هذه الوصفة سوف تتخلص تماماً من الناموس وجميع الحشرات الطائرة وكذلك القوارض، لأنهم لا يستطيعون تحمل رائحة البصل الكريهة