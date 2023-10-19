شكرا لقرائتكم خبر عن دولة عربية تعلن اكتشاف أكبر بئر نفطي على الارض لن تصدق من هي؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دولة عربية تعلن اكتشاف أكبر بئر نفطي على الارض لن تصدق من هي؟