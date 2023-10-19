شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة هتجيب معاكي من الأخر.. جربيها وهتشوفي رموشك وحواجبك بكثافة لن تتوقعيها بمكونين فقط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصفة هتجيب معاكي من الأخر.. جربيها وهتشوفي رموشك وحواجبك بكثافة لن تتوقعيها بمكونين فقط

تطويل وتكثيف الرموش، قومي بتطبيق هذا المكون لمدة ثلاثة أيام متتالية. وحقا ستشعرين بالفرق حتى إذا كانت حواجبك خفيفة جدًا وتحتوي على فجوات بينها. هذه الوصفة ستحسن حالة حواجبك بشكل حقيقي اليوم، سوف أقدم لكم وصفة فعالة لتطويل وتكثيف الرموش والحواجب. إذا كنتِ ترغبين في جعل رموشك أكثر كثافة وحواجبك أقل اندفاعًا، فإليكِ وصفة تحتاجين فيها فقط لمكونين.مكونات الوصفة الأولي لملئ فراغات الحواجب والرموش

الشاي والقهوة هما مكونين دائمًا موجودين في المنزل، يكونان متوفرين بكثرة في المطبخ إذا كنتم ترغبون في تكثيف حواجبكم ورموشكم. يمكنكم القيام بالوصفة التالية:تقومي بأخذ ملعقة صغيرة من الشاي وضعوها في كوب صغير. لذلك يجب أن تأخذوا كمية كبيرة من الشاي ووضعها في الكوب.

ثم سكب الماء الساخن فوق الشاي، تمامًا كما تقومون بتحضير الشاي العادي قوموا بتحريكه جيدًا وبالتدريج. ثم اتركي الشاي لمدة عشر دقائق حتى يتخلل الماء الحمراء الموجود في الشاي.

وبعد مرور العشر دقائق، قوموا بتصفية الشاي من الماء باستخدام مصفاة صغيرة يجب أن تفصلوا الشاي عن الماء بعد أن يتخلله.

ثم الخطوة التالية هي أخذ ملعقة صغيرة من البن ستحتاجون إلى استخدام هذا المكون في الوصفة.يمكنكم استخدام هذه الوصفة لتحسين كثافة وجودة حواجبكم ورموشكم إنها وصفة فعالة وطبيعية تساهم في تكثيف الشعر على الحواجب والرموش. بالإضافة إلى عوامل وراثية أخرى بالفعل، حيث توجد بعض الأمور الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تحسين حالة الحواجب والرموش، والوصفة هي واحدة من هذه الأمور وستعمل بشكل جيد.طريقة عمل وصفة تطويل الرموش

لتطبيق هذه الوصفة على رموشك وحواجبك، سوف تحتاجين إلى الخطوات التالية:

احضري فرشاة ماسكارا قديمة. يمكنك استخدام أي ماسكارا قديمة ونشفت اغسليها جيدًا واستخدميها في هذه الوصفة ستقومين بتمشيط شعر الحواجب والرموش باستخدام هذه الفرشاة بنفس الطريقة التي تقومين بها عند وضع الماسكارا.ضعي المزيج الذي أعددته من الشاي والبن على الرموش والحواجب باستخدام الفرشاة الماسكارا ارسميهما بدقة وعناية، واتركي المزيج لمدة طويلة تتناسب معك. يمكنك تركه لمدة نصف ساعة أو حتى طوال اليوم.

إذا لم يكن لديك فرشاة ماسكارا قديمة، يمكنك استخدام سلاكة الودان كبديل للماسكارا قومي بتنزيل السلاكة واستخدميها بنفس الطريقة التي تستخدمين بها الفرشاة.

ام بعد ذلك قومي بتمشيط الرموش والحواجب بعناية.هذه الوصفة سوف تساعد في تكثيف وتقوية رموشك وحواجبك يمكنك استخدامها بانتظام للحصول على نتائج أفضل ابدئي بتجربتها وسترى التحسين بمرور الوقت والوصول إلي النتيجة المرغوبة.