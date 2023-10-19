حيرت الأطباء هذه العشبة المعجزة مفتاح لعلاج مرض قاتل ومميت في جسم الانسان.. تعرف عليها!

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عدن - ياسمين التهامي - أفاد علماء في جامعة فلوريدا «أي أند إن» أن مركباً طبيعياً يسمى «كاردامونين» موجود في الهيل يقتل الخلايا السرطانية ويمنعها من الهروب من رادار الجهاز المناعي.

وترى مؤلفة الدراسة، الدكتورة باتريشيا ميندونكا، أن هناك حاجة ماسة لدراسة النباتات الطبيعية كطريقة جديدة لمكافحة هذه الأنواع من السرطانات، وتدرس مع فريقها كيف يؤثر الكاردامونين على تعبير الجين المسمى «بي دي-ال1» الموجود في الخلايا السرطانية، والذي يلعب دوراً مهماً في مساعدة خلايا سرطان الثدي على الهروب من جهاز المناعة.

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وفي الدراسة، اختبر فريقها مركب التوابل على خلايا سرطانية مشتقة من نساء من أصول أفريقية أمريكية ومن أصول أوروبية. فبينت نتائج أبحاثهم التي ستقدم إلى الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية لعلم الأمراض الاستقصائي، أن الكاردامونين قتل الخلايا السرطانية في المجموعتين، ولكنه حد فقط من تعبير «بي دي – ال1» لدى النساء الأوروبيات. ويمكن أن تكون الاختلافات الجينية سبب استجابة الخلايا السرطانية بشكل مختلف للتوابل.

وكانت دراسات سابقة في المختبر قد أظهرت أن مسحوق الهيل يمكن أن يزيد من نشاط بعض الأنزيمات التي تساعد على مكافحة السرطان.