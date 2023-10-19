شكرا لقرائتكم خبر عن خطير.. احذري من طهي البيض بهذه الطريقة الشائعة أسرة كاملة ماتت بسببه.. كارثة بكل المقاييس!!؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحذير: تحول البيض إلى سم قاتل! يعتبر البيض مصدرًا رئيسيًا للبروتين ويُعتقد عادة أنه آمن للاستهلاك اليومي، وخصوصًا للأطفال الذين يعتمدون عليه كمصدر غذائي هام لنموهم ومع ذلك، في بعض الحالات، يمكن أن يكون البيض مصدرًا للسموم والمخاطر الصحية لنلقي نظرة على الأسباب التي تجعل البيض يشكل تهديدًا صحيًا.

احذر إعداد البيض بهذه الطريقةفضل للعديد من الأمهات تقديم البيض المسلوق كجزء من وجبة الإفطار أو جنبًا إلى الأطعمة الأخرى ومع ذلك، يجب أن نلاحظ تحذيرات وزارة الصحة بخصوص طريقة طهي البيض يُظهر البيض أحيانًا خطرًا صحيًا بسبب الطهي غير السليم، وهذا خاصة عند تركه نصف طهي أو سلقه لفترة طويلة البيض يمكن أن يكون مصدرًا للسموم، بما في ذلك السلمونيلا لذلك، يُفضل اتباع إرشادات السلق الصحيحة أو النظر في طرق أخرى لإعداد البيض للتأكد من سلامته.

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الطريقة الصحيحة لسلق البيض

لضمان سلق البيض بشكل صحي وتسويته من الداخل دون أي أضرار محتملة، يمكن اتباع الخطوات التالية:غسل البيض جيدًا قبل البدء.

وضع البيض في وعاء مع كمية كافية من الماء.

وضع الوعاء على نار متوسطة حتى يبدأ الماء في الغلي.

عندما يبدأ الماء في الغلي، يمكن تقدير وقت السلق لمدة 15 دقيقة.

بعد انتهاء وقت السلق، قم برفع البيض من على النار وقم بوضعه في وعاء به ماء دافئ للتبريد.

بعد تبريده، يمكن تناول البيض بشكل آمن.