شاهد .. لماذا لم تنجب شمس الكويتية حتى الآن؟ السبب سوف يصدم الكثير منكم!!

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن لماذا لم تنجب شمس الكويتية حتى الآن؟ السبب سوف يصدم الكثير منكم!! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قالت الفنانة شمس الكويتية إن الحرية هي غايتها في الحياة، وإنها تسعى لبلوغها في كل مراحل حياتها، سواء في الطفولة أو الشباب.

وأضافت في لقائها مع برنامج “كتاب الشهرة” على قناة “الجديد” أنها تسعى إلى العيش بحرية تامة منذ طفولتها، مؤكدة أنها “متحررة من كل الأفكار والعادات والتقاليد”.

وأشارت شمس الكويتية إلى أن “هناك لحظات وظروفا صعبة في حياة كل إنسان، ويجب أن يستخلص العبرة والدرس من هذه اللحظات، وأن يتعلم منها ويمر بها إلى الأمام”.

شمس الكويتية والشهرة

وتطرقت الفنانة الكويتية إلى بداية مسيرتها الفنية، مشيرة إلى أنها كانت تحيي الكثير من الحفلات الغنائية، وكان أجرها يعادل أجور فنانين كبار، معتبرة أن لونها الغنائي يحدد هويتها.

وابدت شمس الكويتية رأيها في الشهرة، وقالت إنها “أسوأ ما يمكن أن يمر به الإنسان في حياته، لأنها تضعه تحت الضغط المستمر، وتمنعه من ممارسة حياته الشخصية”.

ورأت شمس الكويتية أن الفنان لا بد أن يتمتع بشخصية وحضور، لافتة إلى فنانين كثر لهم أغانِ معروفة ومهمة ومشوار فني طويل، ومع ذلك لم يذكرهم أحد بعد رحيلهم لأنهم بلا شخصية”.

نقطة ضعف شمس الكويتية

وعن بدايتها الفنية، قالت شمس الكويتية إنها نجحت في إصدار 7 ألبومات في وقت قصير، مؤكدة أنها تحرص على تقديم أغان تحمل رسائل وقيم فنية واجتماعية، وتدعم تمكين المرأة في كل المجالات.

وعرّفت شمس الكويتية نفسها بأنها “سيدة مرغوبة ومعالجة، وعلى قدر عال من الوعي والجمال، وطباخة، وكريمة من دون تبذير، وتحب في الرجل أن يكون رجلا بالدرجة الأولى، وبذلك يكون فارس أحلامها”.

وتطرقت أيضًا إلى عدم إنجابها حتى الآن، وأرجعت ذلك إلى مشاكل صحية، واختتمت بأنها تحب الأطفال، وتواظب على زيارة دور الأطفال، وأن والدتها هي نقطة ضعفها في الحياة لأنها تتمتع بشخصية شديدة.