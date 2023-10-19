شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فوائد“الكركم والليمون الجبارة” على الريق… لإزالة الكرش وخسارة 6 كيلو في أسبوع بدون رجيم ولا رياضة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم -

تستطيع الآن تخسيس الكرش والقضاء عليه بشكل سريع دون الحاجة إلى الذهاب للأطباء ومتخصصين التخسيس، وذلك من خلال المشروب السريع الذي سوف نقوم بعرضه اليوم حتى يتم التخلص من الكرش في فترة قليلة. فدهون البطن دائما ما تكون مشكلة صعبة وتحتاج إلى دقة حتى يتم حلها بالشكل النهائي، فما عليك في تلك الحالة سوى البحث عن المشروب الأفضل لفقدان الوزن وهو ما سنقوم اليوم بعرضه.أسهل مشروب لحرق الدهون

نعرض إليكم اليوم واحد من أشهر المشروبات السهلة والسريعة في إنقاص الوزن وهو واحد من المشروبات التي تساهم في تحفيز التمثيل الغذائي ويساهم أيضا في حرق السعرات الحرارية في أثناء النوم.

مشروب الكركم والليمون

يضاف ملعقة صغيرة من الكركم وليمونه مقطعة شرائح إلى كوب من الماء المغلي، ثم يغطى كوب مشروب الكركم لمدة خمس دقائق حتى ينقع، بعد ذلك يصفى مشروب الكركم ويتم تحليته بنصف ملعقة صغيرة من عسل النحل أو السكر الدايت، ويتم تناول مشروب الكركم على الريق حتى يعمل على زيادة معدل الحرق في الجسم.فوائد مشروب الكركم للتخسيس

يساعد مشروب الكركم على إنقاص الوزن وإذابة الدهون المتراكمة في الجسم ورفع معدل الأيض ويعمل على تعزيز التمثيل الغذائي ويعمل على عدم تخزين الدهون داخل الجسم و يحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية، لذلك يعتبر من أفضل المشروبات التي تساعد في التخلص من الوزن الزائد.مشروب الكركم وعصير الليمون

يتم غلي كوب من الماء، ثم يضاف إلى الماء ملعقة صغيرة من الكركم المطحون، ثم يترك مشروب الكركم حتى يبرد، ثم يضاف إلى ذلك ملعقة صغيرة من عصير الليمون ويتم تناول مشروب الكركم على الريق.مشروب الكركم والزنجبيل

يضاف ملعقة صغيرة من الكركم المطحون ونصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون إلى كوب من الماء المغلي، ويغطى مشروب الكركم حتى ينقع، بعد ذلك يضاف إلى المشروب ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

مشروب الكركم وخل التفاح

يتم غلي كوب من الماء، ثم يضاف إلى الماء ملعقة صغيرة من الكركم المطحون، ويترك مشروب الكركم حتى يبرد، ثم يضاف إلى المشروب ملعقة صغيرة من خل التفاح.

مشروب الكركم والقرفة

يضاف ملعقة صغيرة من الكركم المطحون وملعقة صغيرة من القرفة المطحونة إلى كوب من الماء المغلي، ويترك مشروب الكركم حتى يبرد، ثم يتم تناول المشروب على الريق..