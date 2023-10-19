شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن حل سحرى للتخلص من الشوكة العالقة بالحلق .. مش هتموت ولا حاجة تعالي أقولك هتعمل ايه؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يُعتبَر السمك من الأطعمة اللذيذة والصحية، إلا أن بعض الأشخاص يمكن أن يواجهوا صعوبة في ابتلاع شوكة السمك، مما يمكن أن يتسبب في ألم وإزعاج وسنقدم لكم في هذا المقال أهم النصائح للتعامل مع هذا الموقف إذا ما تعرضتم له فقط معنا ترقبوا المزيد من التفاصيل.

حلول مضمونة للتخلص من الشوك العالق بالفم

زيت الزيتون يعد واحدًا من أسهل السبل للتخلص من عظام السمك المعلقة في الحلق، حيث يكفي تناول ما لا يقل عن ثلاث ملاعق من زيت الزيتون لمساعدة انزلاق الشوكة دون التسبب في جروح أو ألم في الحلقفيما يتعلق بالخبز والماء، يُمكن تنقية قطعة من الخبز في الماء لبضع دقائق، ثم تناول قضمة كبيرة منها، وهذا بدوره يمكن أن يدفع الشوكة إلى أسفل الحلق.أما الخل الحامضي، فهو مادة قوية يمكنها تفتيت وتحليل عظام السمك ويمكن وضع ملعقة من الخل في كوب من الماء وتناولها في مثل هذه الحالات.

تناول الموز يمكن أن يساعد في تجنب مشكلة ابتلاع شوك السمك، حيث يمكن لثمرة الموز التفاف حول الشوكة ودفعها إلى أسفل المعدة، مما يسهم في التخلص منها بعيداً عن الحلق..