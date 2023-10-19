شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 19/10/2023 فى البنوك المصرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري:

سجل الريال السعودي في البنك الاهلي المصري نحو 8.20 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 8.24 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع .

سعر الريال السعودي في بنك مصر:

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.20 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال في البنك التجاري الدولي:

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الريال السعودي عند 8.19 جنيه للشراء 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي:

وسجل سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي 8.14 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي:

وسجل سعر الريال السعودي في بنك فيصل 8.20 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي:

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 8.24 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في ميد بنك

شهد سعر الريال السعودي في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري، 7.97 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

عرض سعر الريال السعودي في بنك سايب، أمام الجنيه المصري بـ 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.