شكرا لقرائتكم خبر عن أوبو تقدم هاتف جديد بكاميرا 50 ميجابكسل وبمواصفات استثنائية.. منافس قوي لجلاكسي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طرحت شركة أوبو Oppo الصينية، أحدث إصدارات سلسلة A ذو التكلفة المتوسطة، ويعد هاتف Oppo A58 4G هو أحدث إصدار من العلامة التجارية يصل إلى عدة الأسواق من بينها الهند وإندونيسيا وأستراليا.

ووفق ما ذكره موقع "gizmochina"، يأتي هاتف أوبو الجديد Oppo A58 4G، بتصميم شبابي أنيق مع حواف مستديرة ناعمة ولمسة نهائية لامعة، يضم شاشة من نوع IPS LCD، يبلغ قياسها 6.72 بوصة، تتميز بجودة عرض FHD، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل أخذ عينات باللمس يبلغ 180 هرتز، وذروة سطوع تبلغ 680 شمعة في المتر المربع. يحتوي الجهاز أيضًا على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب للأمان.

هذا ويتمتع هاتف أوبو Oppo A58 4G، بكاميرا خلفية مزدوجة العدسات، مزودة بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب ذلك، تحتوي الواجهة الأمامية بالهاتف على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويجري تشغيل هاتف أوبو Oppo A58 4G، بواسطة معالج مقبول ضمن الفئة السعرية، والذي يأتي من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Helio G85، والذي يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، كما يحتوي الهاتف على فتحة مخصصة لبطاقة microSD، والتي ستسمح بتوسيع مساحة التخزين لما يصل إلى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة الذاكرة الخارجية microSD.

كما يحتوي هاتف Oppo A58 4G، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات، وبالنسبة للبرامج فإن الهاتف يأتي مع واجهة المستخدم الجديدة من أوبو ColorOS 13.1، والمعتمدة على نظام التشغيل الأحدث من جوجل Android 13.

وأخيرا، يتوفر هاتف Oppo A58 4G، باللونين الأسود المتوهج والأزرق المتوهج، في أستراليا مقابل سعر يبدأ من 299 دولار استراليني (أي ما يعادل 11 ألفا و 100 جنيه مصري).