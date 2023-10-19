شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أوقات لا ينصح بتناول الماء خلالها لتجنب التعرض لأضرار .. تعرف عليها لتتجنبها تماماً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعتبر الماء هو أساس الحياة على كوب الأرض، ولا يمكن لأي كائن حي الاستغناء عنه لأنه يساعد الإنسان للبقاء على قيد الحياة، وينصح بتناول كميات وفيرة من الماء طوال اليوم للحصول على الفوائد المختلفة الخاصة ولتحسين عمل اجهزة الجسم، ولكن يوجد 5 أوقات لا ينصح بتناول الماء فيها تعرف عليها وتجنب فعل ذلك.5 أوقات لا ينصح بتناول الماء خلالها

أولاً قبل تناول الطعام أو بعده بشكل مباشر لأنه يؤدي إلى انتفاخ المعدة ويصعب عملية الهضم، ولذلك يجب تناول الماء وانتظار نصف ساعة لتناول الطعام، وكذلك بعد الأكل، ولا ينصح أيضاً بتناوله قبل الذهاب إلى النوم لأنه لا يجعلك تنام براحة وستكون ليلة مضطربة نظراً للحاجة المتكررة للتبول، وأيضاً يجب الابتعاد عن شرب الماء البارد على ريق النوم لأنه يسبب ضرر للمعدة وكذلك ممكن أن يصيب الجهاز التنفسي بالمرض، ولذلك يجب تناوله معتدل أو دافئ.حالات لا يفضل فيها شرب الماء

لا يجب على الأشخاص الرياضيين أن يشربون الماء مع مجهود كبير مثل الجري أو أي تمرين صعب وأيضاً الأشخاص العاديين بعد صعود السلم، لأن القلب يحتاج أن يرتاح بعد هذا المجهود وتناول الماء مباشرة يسبب التعب، ولذلك ينصح بالانتظار قليلاً، وفي حالة أن يكون لون البول أصفر باهت يجب عدم تناول الماء لأن هذا يعني أن قد تم تجاوز الكمية المناسبة من الماء.