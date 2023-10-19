الحديدة.. مقتل مُسن وطفل بانفجار ألغام حوثية

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل مُسن وطفل في حادثتين منفصلتين، جراء انفجار ألغام من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الحديدة (غربي اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن مُسنا (65 عاما)، قتل مساء الأربعاء، بانفجار لغم زرعته المليشيات الارهابية في شارع الخمسين شرق مديرية الحالي في مدينة الحديدة.



وفي وقت سابق أمس الأربعاء، قتل طفل في الحادية عشر من عمره، في حادثة انفجار مماثلة بمديرية الدريهمي، جنوبي مدينة الحديدة.



وأشارت المصادر أن الطفل كان يرعى الأغنام لحظة انفجار اللغم ما أدى إلى مقتله ونفوق 3 رؤوس من أغنامه.



وكان تقرير أممي حديث كشف عن مقتل وإصابة 15 مدنياً بالحديدة جراء حوادث الألغام والمتفجرات خلال سبتمبر الماضي.



وتعد محافظة الحديدة من أكثر المحافظات اليمنية، تضرراً من الألغام الحوثية التي تسببت بمقتل وإصابة المئات خلال السنوات الأخيرة.

