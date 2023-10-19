"التعاون الخليجي" يجدد دعمه لجهود إحلال السلام في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث

المنامة - ياسر ابراهيم - جدد مجلس التعاون الخليجي، التأكيد على دعمه كافة الجهود الأممية التي تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلم في الجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق، وفقا للمرجعيات الثلاث.



​جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام جاسم محمد البديوي، بالمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الأربعاء، في مقر الأمانة العامة بالرياض، حسب موقع المجلس.



وبيّن البديدوي أنه تم خلال اللقاء التأكيد على الموقف الثابت لمجلس التعاون، بشأن دعم الشرعية في اليمن وإنهاء الأزمة اليمنية من خلال التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.



وأشار إلى أن الموقف الخليجي يأتي تأكيداً لما جاء في بيان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 43 (ديسمبر 2022م)، والذي جدد فيه قادة دول مجلس التعاون، على دعم الشرعية اليمنية متمثلة بمجلس القيادة الرئاسي، برئاسة فخامة الدكتور رشاد العليمي، والكيانات المساندة لمجلس القيادة الرئاسي لتمكينه من ممارسة مهامه في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والحفاظ على وحدته وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.



ووفقا للبيان فإن غروندبرغ قدم خلال اللقاء شرحاً حول الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وذلك تمهيداً لعودة المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية، بالإضافة إلى تقديم شرحٍ لجهود الأمم المتحدة بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين بين كافة الأطراف.

