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عدن - ياسمين التهامي - رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" يحسم الامر : السعودية تستضيف كأس العالم 2034

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA جياني إنفانتينو، أن بطولة كأس العالم 2034 ستكون في قارة آسيا.

وقال إنفانتينو في كلمة له: بناءً على قرار الفيفا فإن بطولة كأس العالم 2034 ستكون في قارة آسيا، مشيرا إلى أن كرة القدم تعمل على توحيد العالم وكما كانت في قطر ستكون في أمريكا وكندا وغيرها.

ورأى محللون أن المملكة هي الأوفر حظّاً لاستضافة الحدث الرياضي الكبير في ظل الدعم الكبير من القيادة، ودعم الملف السعودي من أغلب الدول الخليجية والآسيوية والعالمية.

وكانت السعودية أعلنت نيتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد السعودي لكرة القدم نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم في هذا الحدث العالمي بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت في استضافة المملكة للعديد من الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية.

المصدر : صحيفة المرصد