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عدن - ياسمين التهامي - اوعى تموته في البيت مهما حصل” .. هل تعلم لماذا لا يجب قتل البرص في المنزل؟ .. الإجابة هتصدمك!!

من الشائع أن منازل البعض منا قد تتعرض لهجوم من بعض الحشرات كالأبراص وغيرها خاصة في فصل الصيف وهي من الحشرات الغير محببة للجميع في تواجدها، ويوجد الكثير من المبيدات الحشرية المختلفة التي يمكن أن تخلص على جميع أنواع الحشرات كالأبراص ولكن يوجد لديها بعض الأضرار، فهي مواد كيميائية قد تسبب بعض الأمراض وتكون خطيرة على صحة الإنسان، لذا من الأفضل اللجوء إلى إستعمال المواد الطبيعية الغير ضارة وكذلك السريعة في التخلص من أي حشرات متواجدة بالمنزل وفي هذا المقال التالي سنتناول كيفية التخلص من الأبراص بطرق طبيعية سهلة وبسيطة.يوجد الكثير من الطرق الطبيعية المتوفرة من حولنا للتخلص من الأبراص وهي طرق مجربة وسهلة وفعالة ونذكر منها ما يلي:إستخدام مصيدة الغراء وهي مصيدة بها مادة لاصقة يلتصق بها البرص على الفورعن المرور من فوقها.

تواجد البيض حيث إن قشر البيض يجعل البرص يشعر بالخوف الجديد لإعتقاده بوجود حيوانات أخرى مفترسة.

الأماكن الأكثر رطوبة تعتبر فعالة في هروب البرص من المكان على الفور.

الثوم والملح يعتبران من الأشياء الطاردة والتي تنفر منها البرص.

رذاذ الفلفل الأسود وذلك بوضع مسحوق الفلفل في المياه الباردة وعمل رذاذ ورشه في مناطق تواجد البرص وفي جميع أنحاء المنزل.من المعروف أن البرص ذات خطى سريعة ولذلك من الصعب التخلص منه إلا بالجري نحوه في كل أنحاء المنزل مما يسبب الخوف والفزع لأطفالنا، لذا نصح العديد من الخبراء النفسيين الخاصيين بالأطفال عدم المحاولة لقتل البرص في المنزل حيث إنه غير ضار وغير سام كغيره من الحشرات بل له أكثر من فائدة كالتالي:

يخلصنا من النمل المنتشر خاصة في فصل الصيف.

يخلصنا من البعوض والصراصير حيث يتغذى على هذه الحشرات الضارة .

يوجد بعض الأشخاص الذين يأخذون منه إنه ذات فال حسن بتواجده في المنزل.