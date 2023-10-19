عدن - ياسمين التهامي - هل الفلفل الحاريساعد على فتح شرايين القلب؟طبيب سعودي يجيب ويوضح ما يحدث للمريض المصاب بإغماء

الخميس 19 اكتوبر 2023 الساعة 11:50

أوضح استشاري طب القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، حقيقة ما تردد بشأن قدرة الفلفل الحار على فتح شرايين القلب.

وقال "النمر" خلال تغريدة نشرها على حسابه بـ"تويتر"، إنه انتشر مقطع لسيدة أجنبية تدّعي أن الفلفل الحار يقوم مقام الأسبرين ويفتح شرايين القلب، موضحا أن هذه معلومات خاطئة تماماً. وتابع: تناول الفلفل الحار يؤدّي إلى تدهور حالة المريض المُغْمَى عليه وتؤخّر علاجَه الصحيح.