شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أسباب وجود النمل بكثرة رغم نظافته في البيت يدل على الخير أم الشر !! الإجابة ستفاجئك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - علامة وجود النمل في البيت خير أم شر يتساءل الناس هل وجود النمل في البيت خير أم ش2ر، وطبقًا لعقيدة المسلمين من أهل السنة والجم١عة أنه لا عل2اقة للخير أو للشر في هذا الأمر، حيث أن النمل خلق من مخ2لوقات الله سبحانه وتعالى، والخير والش2ر هو بيد الله سبحانه وحده.

وليس لمخلوق قدرة على جلب خير أو منفعة إلا بإذن الله، ولا له أن يسبب ضر2ر لمخلوق إلا بأمر الله، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته والتابعين، لا في كتاب الله، ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدل على صحة هذا الاع2تقاد.

ولا يدل وجود النمل على أي شيء خاص، والاعتقاد بغير ذلك يخالف العقيدة الإسلامية، حيث أن البعض يعتقد أن وجود النمل دليل على شر أو أذى في أصحاب البيت، أو مؤشر للخ2راب، داعي للقلق، وهو أمر عار2ي تمامًا عن الصحة، لذلك لا يوجد ارتباط بين والخير والش2ر،

وعلى الأغلب ينشط لأسباب بيولوجية، لا علاق2ة لها بالخير أو بال2شر.

وقد أكد العلماء أكثر من مرة على هذا الأمر في استفساراتهم للسائلين، مؤكدين أن الإيمان التام بالله، والتسليم بقدرته، والقدر خيره وشره، يعني عدم تعليق مصير الناس وأحوالهم في الخير والشر بوجود حشرة معينة في البيت أو باختفائها.

وأجاب العلماء أيضًا أن من تمام الإيمان أن لا يعلق المرء أمور حياته بشواهد غير مشيئة الله وأعمال الشخص نفسه، ولا يجعل من وجود حشرة أو إخفاؤها، أو وجود تمائم وغيرها على حدوث أمر معين أو تعليقه بالخير والش2ر، وهذا حال المسلم المتوكل على الله.

ولا يمنع التوكل على الله الأخذ بالأسباب وأن يطهر الشخص نفسه وبيته، وماله من الحر2ام، وأن يقوم باللازم تجاه وجود الحش2رات، وخاصة إذا كان بالبيت أطفال يخشى عليهم من الأذى، ولا يربط الفرد وجود تلك الحش2رات بالخير والش2ر.

ويعتقد البعض من الناحية النفسية، تأثير للنمل عليه وعلى حياته فالبعض يراها دليل شر وأذ2ى.