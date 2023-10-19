شكرا لقرائتكم خبر عن الشاي الأخضر مع الليمون. تعرف ع الفوائد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بتت العديد من الدراسات العلمية أن شرب الشاي الأخضر يومياً يعمل على محاربة الجذور الحرة في الجسم، ويعتبر الشاي الأخضر أحد مضادات الأكسدة، أما الليمون فهو يقوي جهاز المناعة، فما هي فوائد الشاي الأخضر مع الليمون؟ فوائد الشاي الأخضر لقد أفاد العلماء بأنَّ الأشخاص الذين يشربون الشاي الأخضر لأربع مرات على الأقل في الأسبوع لمدة 25 سنة، يتمتعون بشبكات دماغ مترابطة، ووظائف الدماغ لديهم بصحة أفضل، مما يعني أن الشاي الأخضر يقي من أمراض الشيخوخة مثل الخرف والزهايمر، ويحول دون التدهور المعرفي المرتبط بتقدم السن، وفق(سيدتي). وتقول الاختصاصية عبير أبو رجيلي: "ناهيك عن أن شرب الشاي ينظم عمل مناطق الدماغ بشكل أفضل، وهذا يرتبط بتحسين الوظائف المعرفية مقارنة بمن لا يشربون الشاي". إذ يتمتع كبار السن الذين يشربون الشاي بانتظام بتنظيم أفضل في بنية الدماغ، وتؤكد أنّ عدداً من الدراسات أثبت أنّ شرب الشاي الأخضر يحسّن أو يزيد مستوى الكولسترول الجيد (HDL) ويخفض ذلك السيّئ (LDL)، كما أن تناول الشاي الأخضر بعد وجبة دسمة وكبيرة، يقلل فرص إصابتكِ باضطرابات في المعدة. فوائد الليمون وتشير اختصاصية التغذية إلى أنّ إضافة الليمون الطازج إلى كوب من الشاي الأخضر يساعد في الحماية من الالتهاب، وتلف الخلايا بسبب الأكسدة، كما وتشير الأبحاث إلى أن مضادات الأكسدة تلعب دوراً رئيسياً في الصحة والمرض، وقد تحمي من الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب ومرض السكري والأمراض السرطانية والسمنة. الشاي الأخضر مع الليمون. تعرف ع الفوائد