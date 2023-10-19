إصابة معلم وطالب برصاص راجع في حادثتين منفصلتين بمدينة إب

أصيب طالب ومعلم برصاص راجع في حادثتين منفصلتين بمحافظة إب (وسط اليمن)، في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.



وقالت مصادر محلية، إن الطفل (لؤي علي حيدر ـ 8 سنوات)، الطالب في مدرسة كمران بمديرية الظهار مركز محافظة إب، أصيب برصاص راجع أثناء خروجه من المدرسة كمران، ظهرأمس الأربعاء.



وأوضحت المصادر أن الرصاصة اخترقت ظهر الطالب "لؤي" واستقرت بالقرب من قلبه.



وأشارت إلى أنه جرى نقل الطفل الذي ينحدر من محافظة الحديدة، إلى مستشفى الثورة العام لإجراء عملية جراحية.



وفي حادثة أخرى أصيب الأستاذ "جميل الذفيف" برصاص راجع عقب خروجه من مدرسة راجح لبوزة بمنطقة دار الشرف بمديرية المشنة جنوب مدينة إب.



وحسب مصادر تربوية فإن إصابة "الذفيف" حرجة وقد نقل إلى العناية المركزة في إحدى مستشفيات مدينة إب.



وتأتي هذه الحادثتين بعد أيام من مقتل مواطن يدعى فارس مثنى المضرحي في قرية "المقهاية" بمنطقة بلاد الشعيبي بمديرية السبرة جنوب شرق محافظة إب، في حادثة مماثلة في ظل فوضى أمنية عارمة وانتشار واسع للسلاح تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.

