"اليمن يمر بمنعطف حاسم" - غروندبرغ: لا يمكن صياغة حل مستدام للنزاع إلا من قبل اليمنيين أنفسهم

جدد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، التأكيد على إمكانية التوصل لحل سياسي دائم للنزاع في اليمن، مشدداً على ضرورة اجتماع أطراف الصراع للتفاوض من أجل تحقيق ذلك.



جاء ذلك في بيان لمكتب المبعوث الأممي، حول زيارته الأخيرة إلى العاصمة السعودية الرياض التي اختتمها اليوم الخميس بعد لقائه بمسؤولين ودبلوماسيين يمنيين وإقليميين ودوليين.



ووفقا للبيان فإن المناقشات "ركزت على الخطوات المقبلة في سبيل تيسير التوصل إلى اتفاق بشأن إجراءات لتحسين ظروف المعيشة في اليمن، ووقف إطلاق للنار في جميع أنحاء البلاد، وعملية سياسية جامعة بين اليمنيين برعاية أممية".



وأشار مكتب المبعوث الأممي، إلى أن غروندبرغ، التقى برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، لمناقشة تطورات جهود الوساطة الأممية. وشدد المبعوث الخاص على "أن اليمن يمر بمنعطف حاسم لازال يحمل في طياته فرصة تقريب اليمنيين من تحقيق السلام العادل الذي يصبون إليه".



ونقل البيان عن "غروندبرغ" قوله: "لا يمكن صياغة حل مستدام للنزاع في اليمن إلا من قبل اليمنيين أنفسهم".



وأضاف: "يجب أن تجتمع الأطراف مع آخرين في إطار جامع لبناء مستقبل سلمي مشترك. الأمم المتحدة ملتزمة ومستعدة لتقديم هذه المساحة بمجرد أن تتخذ الأطراف الخطوات الحاسمة اللازمة لتحويل هذه الرؤية الى واقع".



ولفت البيان إلى أن المبعوث الأممي، عقد اجتماعًا خلال زيارته مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، حيث اتفقا على ضرورة استمرار دعم المنطقة لليمن على مدار مسار السلام والتعافي، كما التقى غروندبرغ مع سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، لبحث سبل استمرار تضافر الجهود الإقليمية والدولية سعيًا لاستئناف عملية سياسية تيسرها الأمم المتحدة.



وتابع: "كما عقد غروندبرغ مناقشات مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن حول ضرورة استمرار توافق مجلس الأمن على دعم حل سياسي مستدام وشامل في اليمن يلبي تطلعات اليمنيين واليمنيات".

