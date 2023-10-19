عدن - ياسمين التهامي - دراسة أمريكية تكشف مفاجأة بشأن زيت السمك..امر صادم صعق الجميع!!

الخميس 19 اكتوبر 2023 الساعة 12:33

دراسة أمريكية تكشف مفاجأة بشأن زيت السمك..كشفت دراسة حديثة، أن مكملات زيت السمك الشهيرة قد تكون "عديمة القيمة" وقد لا توفر أي فائدة صحية. وأوضحت الدراسة التي أجراها المركز الطبي الجنوبي الغربي بجامعة تكساس في دالاس، أن الملصقات الموجودة على مكملات زيت السمك تحتوي على ادعاءات صحية "لا أساس لها على الإطلاق"، وفق صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

"لكن ما كان مفاجئا هو كثرة الادعاءات الصحية المقدمة، بدءا من صحة القلب والدماغ إلى صحة المفاصل وصحة العين والمناعة". وشددت الدراسة على أن الملصقات يمكن أن تشير إلى أن هذا المكمل الغذائي "يدعم وظيفة المناعة. وأفادت العديد من مكملات زيت السمك أنها مفيدة للدماغ أو الصحة العقلية أو صحة المفاصل أو صحة العين.

دراسة أمريكية تكشف مفاجأة بشأن زيت السمك..امر صادم صعق الجميع!!