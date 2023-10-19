عدن - ياسمين التهامي - قصة خادمة وصلت للسعودية بـ1000ريال وغادرتها بأكثر من 100مليون ..

الخميس 19 اكتوبر 2023 الساعة 13:26

تنتظر خادمة إندونيسية، معروفة إعلاميا بـ"الخادمة المليونيرة"، أكبر مزاد علني على مستوى الطائف، لتحصل على حصتها الثالثة من تركة زوجها. وقالت صحيفة "صدى" الإلكترونية السعودية إن "الخادمة المليونيرة" تنتظر حصة ثالثة من تركة زوجها الراحل، الملياردير علي اليامي، بعد أن كان نصيبها في المزادين السابقين 35 مليون ريال.

وأشارت الصحيفة إلى أنها وصلت إلى السعودية للعمل براتب مقداره حوالي ألف ريال، لتعود إلى بلدها بهذا المبلغ الضخم، حيث توفي زوجها بعد فترة قصيرة من زواجهما، ليتزوجها من بعده مقيم يمني. ويقام المزاد على الأرض الواقعة بجوار جامعة الطائف في "الموقع الجديد"، وعلى امتداد طريق الملك فهد الدائري بطول 2160م، وبمساحة إجمالية 878 ألف متر مربع، بحسب الصحيفة.وحصلت الخادمة المحظوظة على 20 مليون ريال من مرحلة البيع الأولى، و15 مليونا في المرحلة الثانية، بينما يتوقع أن يتضاعف المبلغ في المرحلة الثالثة والأخيرة ويصل إلى 100 مليون.