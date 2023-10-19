شكرا لقرائتكم خبر عن مااسباب تساقطه وتلفه ..خمسة زيوت للشعر هي الأسوأ على الإطلاق ؟.. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ا كنت شخصًا يريد شعراً لامعاً ، فلا يمكنك تجنب التزييت. لكن تأكد من الابتعاد عن هذه الزيوت الخمسة لأنها قد تكون أسباب تساقط الشعر. كلنا نريد شعر مثل رابونزيل ، أليس كذلك؟ هذه الأقفال الطويلة اللامعة هي موضع حسد الكثيرين! ولكن كما نعلم جميعًا ، فإن الحصول على شعر لامع ليس سهلاً كما يبدو. يتطلب الأمر الكثير من العمل الشاق ، وإذا كنت مستعدًا لكل هذا الجهد ، فقد لا تكون بعيدًا عن تحقيق حلمك. تبحث عن حل ، فلا تقلق! نحن هنا لنجعل حياتك أبسط بكثير من خلال إخبارك بزيوت الشعر التي يجب عليك تجنبها تمامًا ، لأنها تسبب تساقطًا كبيرًا للشعر. نعم ، لقد سمعتها بشكل صحيح. لذلك دعونا ننتقل إلى التفاصيل. هذه هي أسوأ خمسة زيوت وتسبب تساقط الشعر: 1. الزيوت المعدنية بمجرد توفرها في الخارج فقط ، فهي متوفرة بكثرة في الهند اليوم! لكن بقدر ما يبدو جيدًا ، غالبًا ما يتم إخفاء الزيوت المعدنية في صورة البترول والبترول الأبيض والبارافين والبارافين السائل وشمع البرافين. هذا المكون هو الأسوأ لشعرك ، لأنه يسبب تراكمًا زائدًا على الخصلات وفروة الرأس ، ويؤدي إلى تساقط الشعر. سوف يثقل شعرك أيضًا ويتركه باهتًا ومسطحًا إلى حد كبير. لذلك ، لا تشتري زيت الشعر هذا على الإطلاق. 2. زيت الليمون هناك الكثير ممن يقولون إن زيت الليمون يعمل بشكل جيد بالنسبة لهم ، لما له من خصائص تفتيح وإشراق. لكن خمن ماذا؟ نطلب منك الابتعاد عن هذا الزيت ، من فضلك! أحد أكبر الأسباب هو مستوى الحمض الذي يتسبب في تقلص جذع الشعرة. وإذا كنت تعانين بالفعل من تساقط الشعر ، فهذا الزيت بالتأكيد ليس مناسبًا لك. سيجعل شعرك يبدو أرق ، بلا حياة ، جافًا وهشًا جدًا! 3. زيت الزيتون صدمت لسماع هذا؟ ونحن كذلك! على الرغم من أنه من المفترض أن يكون زيت الزيتون رائعًا لجذع الشعر ، إلا أنه يثقل خصلات شعرك ويجعلها تبدو دهنية. وقد لا يكون معظمنا على دراية بهذا ، فزيت الزيتون يسبب انسداد المسام ويؤدي إلى ظهور حب الشباب. سيشعر شعرك بالخدش وتريد الاستمرار في غسله. وسيؤدي ذلك إلى إتلاف شعرك ، وكذلك التسبب في ترققه. الآن ، أنت لا تريد ذلك ، أليس كذلك؟ 4. زيت الكافور زيت الكافور هو زيت آخر يدعي أنه يزيد من نمو الشعر ولكنه يفعل العكس. يتسبب في جفاف فروة رأسك ويؤدي أحيانًا أيضًا إلى ظهور حب الشباب والطفح الجلدي والالتهابات الفطرية. مع وجود الكثير والكثير مما يحدث ، من الواضح أن شعرك لن يشعر بأنه بصحة جيدة ، وقد ينتهي بك الأمر إلى إتلافه أكثر من فعل أي شيء مفيد. لذا سيداتي ، نقترح عليك تجنب زيت الكافور تمامًا! 5. زيت الخروع أخيرًا وليس آخرًا ، زيت الخروع هو زيت آخر يجب تجنبه ، على الرغم من أن عالم الجمال والشعر يبدو أنه يقسم بفوائده. تكمن مشكلة استخدام هذا الزيت في خصلات شعرك في أنه يسبب تلبدًا حادًا في الشعر يؤدي إلى مزيد من التجعد والتشابك مااسباب تساقطه وتلفه ..خمسة زيوت للشعر هي الأسوأ على الإطلاق ؟..