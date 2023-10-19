شكرا لقرائتكم خبر عن أعرف ما سيحدث لجسمك عند تناول الجزر لمدة أسبوع وفق أحدث الدراسات... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توي الجزر على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاج إليها جسم الإنسان لتعزيز صحته، كما أنه يتميز بمذاق مميز وهو ما يجعله من أكثر أنواع الخضروات المفضلة لدى الكثيرين، ولكن يجهل العديد من الناس الفوائد الصحية الرائعة التي يحتوي عليها الجرز، حيث أنه يساعد بشكل فعال في علاج الكثير من المشاكل والأضرار الصحية التي تصيب الإنسان كما يعمل على الوقاية من خطر الإصابة بعدد كبير من الأمراض، وفي هذا السياق نشر موقع webmd تقريراً مفصلاً يتضمن أبرز الفوائد الصحية التي يحتوي عليها الجزر، وسوف نستعرض معكم من خلال السطور التالية أهم هذه الفوائد والتي ستدفعكم إلى إضافة الجزر إلى السلطات والمأكولات المختلفة في أنظمتكم الغذائية.الجزر يمتلك الجزر قدرة مدهشة على تحسين وتسهيل عملية هضم الطعام وذلك بسبب احتوائه على كميات وفيرة من الألياف الغذائية، كما أنها يساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي بشكل عام وحمايته من الكثير من المشاكل والاضطرابات التي قد تصيبه وفي مقدمتها الإمساك وعسر الهضم، بالإضافة إلى أنه يستخدم في علاج مشاكل المعدة يعمل على زيادة ليونة الأمعاء. فوائد الجزر ينصح الأطباء بضرورة حرص السيدات الحوامل على تناول الجزر وإضافته إلى أنظمتهن الغذائية لأنه يساعد في المحافظة على صحتهن وصحة الجنين، علاوةً على أن الجزر يعمل على تقوية العظام والعضلات والمفاصل، ويحمي العظام من الهشاشة والمفاصل من الالتهابات المزعجة، وذلك بفضل احتوائه على نسبة عالية من فيتامين د الذي يؤدي نقصه في الجسم إلى مشاكل كثيرة للعضلات والمفاصل والعظام.ويساهم الجزر أيضاً في تحسين صحة البشرة وجعلها أكثر نضارة وحيوية ويحميها من الكثير من العيوب والأضرار الصحية وذلك بسبب احتوائه على نسبة عالية من فيتامين أ الذي يساعد على إزالة البقع والتصبغات الداكنة التي تظهر على البشرة كما يساهم في علاج الندبات والبثور ويحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس، كما أن الجزر يعمل على تقوية النظر بسبب احتوائه على مركب الكاروتين، فضلاً على تقوية بنية الجسم والسيطرة على مستوى ضغط الدم بفضل احتوائه على نسبة عالية من عنصر البوتاسيوم أعرف ما سيحدث لجسمك عند تناول الجزر لمدة أسبوع وفق أحدث الدراسات...