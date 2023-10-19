شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وداعا للإحراج.. طريقتان طبيعيتان سحريتان للتخلص من الكلف المزعج في الوجه نهائيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - معظم النساء يعانين من مشكلة تصبغ الجلد المعروفة بالكلف، وهو مرض جلدي يسبب اسمرار الجلد، مما يعطيه مظهراً جافاً وباهتاً.

هذا ويؤكد خبراء التجميل أن فرط التصبغ أو الكلف ينتج عن الإفراط في إنتاج مادة الميلانين، مما يؤدي إلى تكوين بقع داكنة على الجلد، ويجب عدم الخلط بينه وبين نقص تصبغ الجلد. هناك مجموعة متنوعة من العوامل التي تساهم في تطور تصبغ الميلانين مثل القلق والصفات الوراثية والتغيرات الهرمونية وبعض الأمراض مثل اليرقان والزراق.

كما يتفق خبراء التجميل على أنه رغم صعوبة علاج فرط تصبغ الجلد أو الكلف بالكريمات والأدوية، إلا أن هناك بعض النصائح الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تقليل ظهور الكلف، بما في ذلك:

عصير الليمون والعسل:

يمكن لأقنعة الوجه بعصير الليمون والعسل أن تقلل من آثار تصبغ الجلد (أي الكلف) حيث أن عصير الليمون له تأثير تبييض البقع الداكنة بينما يعمل العسل على تبييض البشرة.

الخيار:

يُستخدم الخيار غالباً في العناية بالبشرة ويلعب دوراً مهماً في إزالة الكلف، وينصح بوضع شرائح الخيار على المناطق التي تريد تفتيح لون البشرة فيها..