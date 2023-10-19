شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الوصفة الوحيدة الفعالة لتفتيح تحت الابط في ايام| تفتيح البقع الداكنة تحت الابطين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قد يختلف تفتيح البقع الداكنة تحت الابطين، اعتمادًا على السبب الكامن وراءه. ويُنصح باستشارة طبيب الأمراض الجلدية للحصول على التشخيص المناسب، وخطة العلاج الشخصية. وقد تشمل خيارات العلاج الكريمات الموضعية، أو التقشير الكيميائي، أو العلاج بالليزر، أو تعديلات نمط الحياة، مثل التغذية التي يعتمد عليها الشخص. بالإضافة إلى ذلك، فإن التدابير الوقائية مثل ارتداء ملابس قابلة للتنفس، واستخدام منتجات مضادة للحساسية، وممارسة العناية المناسبة بالبشرة يمكن أن تساعد في تقليل خطر سواد الإبط.

تفتيح البقع الداكنة تحت الابطين

إذا أردت تفتيح البقع الداكنة تحت الابطين، يجب عليك أولا معالجة الأسباب التي تتسبب في حدوث سواد الإبطين. وهي:

الاحتكاك: يكون الجلد الموجود في منطقة الإبط، عرضة للاحتكاك بسبب الملابس، وخاصة الأقمشة الضيقة أو الكاشطة. هذا الاحتكاك المستمر يمكن أن يؤدي إلى تهيج الجلد وتغميقه.

الحلاقة أو إزالة الشعر بالشمع: يمكن أن تؤدي الحلاقة أو إزالة الشعر بالشمع بشكل متكرر، لمنطقة الإبط إلى تهيج الجلد وقد تؤدي إلى الالتهاب، مما قد يسبب فرط التصبغ مع مرور الوقت.

استخدام مزيلات العرق ومضادات التعرق: قد تتفاعل بشرة بعض الأفراد، مع بعض المواد الكيميائية أو العطور الموجودة في مزيلات العرق ومضادات التعرق، مما يؤدي إلى تهيج الجلد وتغيرات التصبغ.

التغيرات الهرمونية: يمكن أن تؤثر التقلبات الهرمونية، كتلك التي تحدث أثناء الحمل أو نتيجة الاضطرابات الهرمونية، على إنتاج الميلانين في الجلد، مما يؤدي إلى اسمرار مناطق مختلفة من الجسم، بما في ذلك الإبطين.

السمنة: في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي وزن الجسم الزائد والسمنة، إلى احتكاك وثنيات الجلد في منطقة الإبط، مما قد يساهم في اسمرارها بسبب الاحتكاك والتعرق المستمر.

الوراثة: يمكن أن يلعب الاستعداد الوراثي أيضًا، دورًا في فرط التصبغ الإبطي. قد يكون بعض الأفراد أكثر عرضة لتكوين بشرة داكنة، في مناطق معينة بسبب تركيبهم الجيني.

الأمراض الجلدية: بعض الأمراض الجلدية يمكن أن تسبب اسمرار منطقة الإبط. وغالبًا ما ترتبط هذه الحالة بمقاومة الأنسولين والسمنة.

يجب عليك أولا التعامل مع الأسباب ومنعها. وبالنسبة لوصفة التفتيح، يمكنك استخدام bodytone reveal من شركة isis. والذي يعمل على تفتيح المناطق الحساسة مثل تحت الإبطين. وهو فعال وآمن. ويمكنك تغطية منطقة تحت الإبط، بورق نايلون لمدة ساعة أو ساعتين أو حتى الصباح، لتحفيز عمل الكريم. ويمكنك استخدامه يوميًا بالمساء. أو يمكنك تجربة ، وكذلك . أو يمكنك البحث عن كريم فيتامين سي، ودلك المنطقة جيدًا بالكريم. وهي طريقة وإذا ما كنت تفضل الوصفات الطبيعية، يمكنك استخدام ملعقة من زيت الزيتون البكر، مع ملعقة صغيرة من عسل النحل أو العسل الأسود، بالإضافة إلى صفار بيضة واحدة. بعد ذلك امزجهم معا حتى تمام التجانس، ثم ضعهم تحت الإبط لمدة ربع ساعة. بعدها ضع فوقه الكيس النايلون حتى الصباح الباكر.

يمكن أن يختلف الوقت اللازم لتفتيح البشرة في منطقة الإبط، أو تبييض الإبط، بشكل كبير من شخص لآخر. لأن هناك عدة عوامل تؤثر على المدة التي يستغرقها تحقيق النتائج المرجوة، مثل نوع بشرة الفرد، والطريقة المستخدمة للتبييض، وشدة التصبغ أو البقع في منطقة الإبط. بالإضافة إلى ذلك، فإن اتباع نظام ثابت للعناية بالبشرة والالتزام بتعليمات العناية اللاحقة بعد تفتيح منطقة الإبط، يمكن أن يساعد في تسريع عملية التفتيح والحفاظ على النتائج بمرور الوقت. ولكن إذا كنت تقومين بالتفتيح باستخدام الليزر، فقد يستغرق ذلك حوالي 6 جلسات..