شكرا لقرائتكم خبر عن عشبة خارقة تدر البول وتكافح الزهايمر وتعزز المناعة والذاكرة وتقي من الأمراض.. تعرف عليها فوراً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إكليل الجبل أو ما يعرف باسم حصى البان. والروزماري. هو من الأعشاب العطرية المميزة برائحتها. وله فوائد متعدّدة. وفي هذا المقال سنعرّفك إلى أبرز فوائد إكليل الجبل:

1- تعزيز المناعة:

يحتوي إكليل الجبل على خصائص مضاّدة للمايكروبات والفيروسات. فهذه العشبة تحتوي على مضادات الأكسدة، وبنسب مرتفعة أبرزها فيتامينات “أ” E “إي”، A و”سي” C،، والتي تكافح الجذور الحرّة وتقي من الأمراض.

1- التخفيف من حدّة الصداع النصفي:

حيث كشفت الدراسات والأبحاث العديدة. أنَّ استنشاق رائحة إكليل الجبل، بإمكانها التخفيف من حدّة الصداع النصفي.

3- تحسين الذاكرة:

فقد أثبتت العديد من الدراسات، أنّ من فوائد إكليل الجبل، هي مكافحة مرض الزهايمر، وتعزيز الذاكرة.

4- مكافحة الشيخوخة المبكرة:

بسبب احتواء إكليل الجبل على مضادات الأكسدة. مثل فيتامينات “أ” E “إي”، A و”سي” C، لأنّه يملك دوراً فاعلاً في مكافحة الشيخوخة والتجاعيد والجذور الحرّة.

5- إدرار البول:

فعشبة إكليل الجبل، تعمل على إدرار البول بشكل خفيف، كما تساعد في تحسين كفاءة عمل الكلى. وتساهم في طرد الغازات، وتساعد في التخفيف من مشكلة احتباس الماء في الجسم.

عشبة خارقة تدر البول وتكافح الزهايمر وتعزز المناعة والذاكرة وتقي من الأمراض.. تعرف عليها فوراً