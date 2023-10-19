شكرا لقرائتكم خبر عن ٣ مكونات في كل منزل استخدميهم وستحول البوتجاز الخاص بك إلى جديد للتخلص من الدهون نهائيا!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عندما يتعلق الأمر بتنظيف البوتجاز من الدهون والأوساخ، يمكن أن يكون ذلك مهمة صعبة ومزعجة. ومع ذلك، هناك العديد من الطرق والوصفات المنزلية التي يمكن استخدامها لتسهيل هذه المهمة وترك البوتجاز نظيفًا ولامعًا. سنقدم لك في هذا المقال بعض الطرق الفعّالة. استخدام الخل والصودا الكربونات للتخلص من دهون البوتاجاز أحد أفضل الوصفات لتنظيف البوتجاز يتضمن استخدام مزيج من الخل والصودا الكربونات. ابدأ بمزج كوب من الخل الأبيض مع ملعقة صغيرة من الصودا الكربونات لإنشاء عجينة. ثم ضع هذه العجينة على الأماكن المتسخة على البوتجاز واتركها لمدة 15 دقيقة قبل تنظيفها بقطعة قماش ناعمة. سيساعد هذا الخليط على إزالة الدهون بفعالية.2. استخدام الليمون وزيت الزيتون: يمكن استخدام الليمون وزيت الزيتون لتلميع سطح البوتجاز. افرك سطح البوتجاز بقشر الليمون لإزالة البقع والدهون، ثم امسح بزيت الزيتون للتألق.استخدام البخار وصابون الصحون لتنظيف البوتاجاز 3. استخدام محلول صابون الصحون: يمكنك استخدام محلول مائي يحتوي على صابون الصحون لتنظيف البوتجاز. امزج ماء دافئ مع بضع قطرات من صابون الصحون وامسح به السطح بلطف باستخدام إسفنجة. ثم اشطف البوتجاز جيدًا وامسحه جافًا.4. استخدام بخار الماء: استخدم بخار الماء للمساعدة في إزالة الأوساخ العنيدة. قم بتسخين وعاء ماء حتى يبدأ بالغليان، ثم قم بتعريض الأماكن المتسخة على البوتجاز للبخار. سيجعل البخار من السهل إزالة الأوساخ. 5. تنظيف الرفوف والمشتتات لا تنسى تنظيف الرفوف والمشتتات. قم بإزالتها وامسحها بشكل منتظم باستخدام محلول الصابون أو الخل والصودا الكربونات.

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