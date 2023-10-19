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لأمن السعودي يداهم منزل مقيم عربي بشكل مفاجئ وما عثر بداخله كان صاعقا للجميع

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عدن - ياسمين التهامي - لأمن السعودي يداهم منزل مقيم عربي بشكل مفاجئ وما عثر بداخله كان صاعقا للجميع

عثرت الفرق التابعة لوزارة التجارة بالتعاون مع الأمن ، على بضائع ومنتجات مجهولة المصدر ومخالفة بعد مداهمهتها لاحد المنازل لمقيم من جنسية عربية كان قد حوله الى مستودع لبيع بضائع ومنتجات مجهولة المصدر ومخالفة.

وتمكنت وزارة التجارة، بالتعاون مع الأمن ، من الإطاحة بمقيم عربي حول منزله إلى بؤرة خفية لبيع بضائع مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وقال صالح العنزي رئيس فريق وزارة التجارة للحملات، أنه تم ضبط المخالف بمساعدة الجهات المختصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والأمانة ووزارة التجارة؛ حيث تم ضبط سلع مخالفة منها أدوات تجميل وملابس، فيما تمت المداهمة بعد أخذ إذن النيابة العامة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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