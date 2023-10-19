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شاهد : أخصائي نفسي يكشف عن فئة من النساء السعوديات تعتبر ابتلاء للرجال ...هل انت منهن؟

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عدن - ياسمين التهامي - شاهد : أخصائي نفسي يكشف عن فئة من النساء السعوديات تعتبر ابتلاء للرجال ...هل انت منهن؟

الخميس 19 اكتوبر 2023 الساعة 17:02

كشف الأخصائي النفسي، الدكتور عبد العزيز الدواس، عن فئة من النساء تعتبر ابتلاء للرجال.
وقال خلال مقطع الفيديو: "ابتلينا في هذا الزمان بفئة من النساء ما نقدر نخاطبها ونرفعها لفوق، لازم ننزل معها لتحت هذا مستواها، عندما يطلب منها زوجها أي طلب تقول له أنا حرة".
وأضاف الدواس: "أنتي مو حرة، مدام أنتي عند الزوج فأنتي ملزمة بخدمته، عندما كنتي عند أهلك كنتي حرة، وقت ما كنتي تنظفي دورة المياه".
وتابع: "الآن عندما جاءت عند زوجها معززة مكرمة، تهمل الزوج، يا على الجوال أو مع صديقاتها، ولما يكلمها الزوج تقول أنا حرة".

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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