عدن - ياسمين التهامي - شاهد : أخصائي نفسي يكشف عن فئة من النساء السعوديات تعتبر ابتلاء للرجال ...هل انت منهن؟

الخميس 19 اكتوبر 2023 الساعة 17:02

كشف الأخصائي النفسي، الدكتور عبد العزيز الدواس، عن فئة من النساء تعتبر ابتلاء للرجال.

وقال خلال مقطع الفيديو: "ابتلينا في هذا الزمان بفئة من النساء ما نقدر نخاطبها ونرفعها لفوق، لازم ننزل معها لتحت هذا مستواها، عندما يطلب منها زوجها أي طلب تقول له أنا حرة".

وأضاف الدواس: "أنتي مو حرة، مدام أنتي عند الزوج فأنتي ملزمة بخدمته، عندما كنتي عند أهلك كنتي حرة، وقت ما كنتي تنظفي دورة المياه".

وتابع: "الآن عندما جاءت عند زوجها معززة مكرمة، تهمل الزوج، يا على الجوال أو مع صديقاتها، ولما يكلمها الزوج تقول أنا حرة".